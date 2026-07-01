Wimbledon: Ο Τσιτσιπάς παραδόθηκε στο μεγαλείο του Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν κυρίαρχος απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά και πήρε εύκολα την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbledon με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-2)

Ηλίας Λαλιώτης

Wimbledon: Ο Τσιτσιπάς παραδόθηκε στο μεγαλείο του Τζόκοβιτς
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Η κλάση, η εμπειρία και η ποιότητα του Νόβακ Τζόκοβιτς «μίλησαν» σε όλα τα καθοριστικά σημεία του αγώνα του με τον Στέφανο Τσιτσιπά για τον 2ο γύρο του Wimbledon και του χάρισαν την πρόκριση με 3-0 σετ (3-6, 4-6, 2-6) στον 3ο γύρο του μεγάλου τουρνουά του Λονδίνου.

Στο κεντρικό court ο Σέρβος πρωταθλητής έκανε μπρέικ στο τέταρτο game (1-3) κι έφερε το σετ στα μέτρα του, καθώς «κράτησε» το δικό του σερβίς κι έφτασε σχετικά εύκολα στο 3-6.

Στο δεύτερο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός «κράτησε» το σερβίς του μέχρι το 4-4, όμως δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο break. Αυτό το έκανε εντέλει ο Τζόκοβιτς στο 9ο game μέσα από μία σειρά από δραματικά «ράλι» και δύο «σπασμένα» αβαντάζ του Τσιτσιπά τα οποία «έσβησε» ο Σέρβος με εντυπωσιακές εκτελέσεις. Ακολούθησε ένα «love game» απ’ τον Νόλε που έφτασε στο 2-0 σετ, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς κράτησε ως το 2-2, δεν μπόρεσε να κάνει βρεακ στον Τζόκοβιτς με τον Σέρβο να «χτυπάει» στο 5ο game και να κάνει το 3-2, έχοντας διπλό game-point.

Ο Τζόκοβιτς είχε πλέον τα πάντα «στρωμένα» μπροστά του, πήρε και τα τρία επόμενα games (με δεύτερο break στο 2-5) και έφτασε τη νίκη που τον έφερε στον 3ο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αρτούρ Ριντερκνές (Γαλλία, Νο28) – Μάρτιν Νταμ Τζούνιορ (ΗΠΑ).

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