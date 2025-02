Το μεγάλο παιχνίδι Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι με σούπερ αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Ολοκληρώνονται σήμερα τα playoffs του Champions League και το μεγάλο παιχνίδι διεξάγεται στις 22:00 στο «Μπερναμπέου». Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι. Στην πρώτη αναμέτρησή τους η Ρεάλ πήρε τη νίκη με 3-2.

Στις 19:45 αρχίζει ο αγώνας Ντόρτμουντ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (στο πρώτο ματς κέρδισε με 3-0 η Ντόρτμουντ) και στις 22:00 γίνεται η σέντρα στα παιχνίδια Παρί Σεν Ζερμέν-Μπρεστ (με 3-0 επικράτησε εκτός έδρας η Παρί) και Αϊντχόφεν-Γιουβέντους (πήρε τη νίκη με 2-1 η Γιουβέντους στην πρώτη αναμέτρησή τους).



Για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός



Αύριο δίνουν μάχες για την πρόκριση ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και χρειάζονται νίκη με πάνω από 1 γκολ διαφορά αφού ηττήθηκαν με 2-1 στα πρώτα ματς.

Στο Europa League ο ΠΑΟΚ παίζει στο Βουκουρέστι με τη Στεάουα και στο Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίκινγκουρ Ρεϊκιάβικ.

Τις πιο δυνατές αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τα σημερινά παιχνίδια του Champions League, Αϊντχόφεν-Γιουβέντους (22:00) και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι (22:00) και τα αυριανά ματς του Europa League, Ρόμα-Πόρτο (19:45) και Άντερλεχτ-Φενερμπαχτσέ (22:00).



Για τα μεγάλα παιχνίδια των Κυπέλλων Ευρώπης προσφέρονται πολλά Bet Builder Ready ανάμεσά τους και τα ακόλουθα:



Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι (Τετάρτη, 22:00)



* 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο.

* Ο Βινίσιους Ζούνιορ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

* O Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ.

Στεάουα Βουκουρεστίου-ΠΑΟΚ (Πέμπτη, 19:45)



* Under 2,5 γκολ & Under 8,5 κόρνερ.

* Ο Ιωάννης Κωνσταντέλιας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ο ΠΑΟΚ να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

* Ο Ντάνιελ Μπιρλίγκεα να σκοράρει στιγμή, η Στεάουα να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ.

Παναθηναϊκός -Βίκινγκουρ Ρεϊκιάβικ (Πέμπτη, 22:00)



* Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

* Ο Φώτης Ιωαννίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & Οver 3,5 γκολ.

* Ο Νικολάι Χάνσεν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Βίκινγκουρ Ρεϊκιάβικ να κερδίσει.



