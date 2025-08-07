Με όλα τους τα όπλα σε τρείς κορυφαίες επιλογές!

Στον τρίτο προκριματικό του Europa League αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός που έχει δύσκολη αποστολή με την Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν τις πρώτες μάχες στον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa League και Conference League με φόντο τα Playoffs.

Το μονοπάτι προς τη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων περνά από τις αναμετρήσεις του τρίτου γύρου, με τους τρεις εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου να είναι έτοιμοι να κάνουν το πρώτο και σημαντικό βήμα για την πρόκριση.

Στο Europa League ο ΠΑΟΚ ανοίγει την αυλαία στην Τούμπα απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (20:30), με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι αναζητώντας δύο προκρίσεις για να βρεθεί και φέτος στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι κυπελλούχοι Αυστρίας επιστρέφουν στην Ευρώπη μετά το 2022 και ευελπιστούν να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη, με τον «δικέφαλο» να στηρίζει πολλά στον ανεβασμένο λόγω της ανανέωσης του συμβολαίου του, Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο 2.62 να σκοράρει ο Έλληνας σταρ.

Η ομάδα του Ρούι Βιτόρια αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Champions League από τη Ρέιντζερς πληρώνοντας τις χαμένες ευκαιρίες τόσο στην ήττα της Γλασκώβης (2-0) όσο και στην ισοπαλία στο ΟΑΚΑ (1-1) και πλέον συνεχίζει για τη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης με αντίπαλο την ουκρανική ομάδα που προέρχεται από εντυπωσιακή πρόκριση με την Μπεσίκτας (2-4, 2-0).

Οι «πράσινοι» θα κυνηγήσουν γκολ, οι Ουκρανοί έχουν μεσοεπιθετική ποιότητα και το combo G/G & Over 2.5 είναι στο 2.00.

Στο Conference League η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο (19:00) θέλοντας άλλη μία πρόκριση μετά τη Χάποελ Μπέερ Σεβά, όπου το 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας έφτανε και περίσσευε καθώς η ρεβάνς στην Ουγγαρία έμεινε στη λευκή ισοπαλία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς… μαθαίνει υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού με πρώτο στόχο το αποτέλεσμα και ο Ζίνι είναι η βασική επιθετική αιχμή στο ξεκίνημα της σεζόν μέχρι να ενσωματωθεί ο Γιόβιτς που αποτελεί τη σπουδαία προσθήκη της «Ένωσης». Στο 2.62 να σκοράρει ο Ανγκολέζος φορ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

