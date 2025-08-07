Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

Κλήρωση Τζόκερ: Τουλάχιστον 22.000.000 ευρώ μοιράζει απόψε το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε στην περασμένη κλήρωση - Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η υπ΄αριθμόν 2946 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 22.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 12, 18, 26, 29, 31 και αριθμός Τζόκερ το 15.

Ως αποτέλεσμα του αποχινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 23.500.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκαν στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) τέσσερα επιτυχημένα δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ το κάθε ένα!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

