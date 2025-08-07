Κλήρωση Τζόκερ 7/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν το έπαθλο των 22.000.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η υπ΄αριθμόν 2946 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 22.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 12, 18, 26, 29, 31 και αριθμός Τζόκερ το 15.

Δείτε την κλήρωση:

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.