Κλήρωση Τζόκερ 7/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν το έπαθλο των 22.000.000 ευρώ
Κλήρωση Τζόκερ: Τουλάχιστον 22.000.000 ευρώ μοιράζει απόψε το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε στην περασμένη κλήρωση - Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η υπ΄αριθμόν 2946 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 22.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 12, 18, 26, 29, 31 και αριθμός Τζόκερ το 15.
Δείτε την κλήρωση:
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.