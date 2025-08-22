Πρεμιέρα σε Super League, Serie A και Bundesliga με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για το ελληνικό πρωτάθλημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Newsbomb

Πρεμιέρα σε Super League, Serie A και Bundesliga με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρία ακόμα πρωταθλήματα, η Super League, η Serie A και η Bundesliga, αρχίζουν σήμερα και αύριο.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται σήμερα (21:30) τη Λειψία στο παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία του γερμανικού πρωταθλήματος.

Η 1η αγωνιστική της Super League περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις, μετά την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Το Σάββατο διεξάγονται τα ματς Άρης-Βόλος (20:00), Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης (20:00) και Παναιτωλικός-Ατρόμητος (22:00). Την Κυριακή γίνονται οι αγώνες ΑΕΚ-Πανσερραϊκός (20:15) και ΠΑΟΚ-Λάρισα (21:00) και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ματς Λεβαδειακός-Κηφισιά (19:30).

H Serie A ξεκινάει το Σάββατο, με τους αγώνες Σασουόλο-Νάπολι (19:30), Τζένοα-Λέτσε (19:30), Μίλαν-Κρεμονέζε (21:45) και Ρόμα-Μπολόνια (21:45).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει Βet Builder Ready επιλογές και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»*, για τους αγώνες των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Μακροχρόνιες στοιχηματικές επιλογές για τη Super League

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές μακροχρόνιες στοιχηματικές επιλογές για τη Super League ανάμεσά τους είναι και οι εξής:

* Νικητής Διοργάνωσης
* Πρώτος σκόρερ
* Να τερματίσει στους 2 πρώτους (περιλαμβάνονται τα playoffs)
* Να τερματίσει στους 4 πρώτους (κανονική περίοδος)
* Να τερματίσει στους 2 τελευταίους (περιλαμβάνονται τα playouts)
* Αήττητος στην κανονική διάρκεια
* Αήττητος στους εντός έδρας αγώνες στην κανονική διάρκεια
* Νίκες σε όλους τους εντός έδρας αγώνες στην κανονική διάρκεια

Ειδικά στοιχήματα για το Eurobasket στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, ξεκινάει το Eurobasket. Η Εθνική Ομάδα αγωνίζεται στον 3ο όμιλο, ο οποίος διεξάγεται στη Λεμεσό. Την Πέμπτη 28 Αυγούστου δίνει το πρώτο της παιχνίδι με την Ιταλία. Στον όμιλο συμμετέχουν η Κύπρος, η Γεωργία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Ισπανία.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για το Eurobasket:

* Μακροχρόνιες αγορές
* Αγορές για τον κάθε όμιλο ξεχωριστά
* Ειδικά ομάδων
* Ειδικά Παικτών
* Past Vs Present (π.χ. ο Σλούκας να μοιράσει 8+ ασίστ σε έναν αγώνα-ο Σπανούλης είχε δώσει 7+ ασίστ κόντρα στην Τουρκία στο Eurobasket του 2009)
* Fun Bets (π.χ. τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να σκοράρουν 50+ πόντους σε έναν αγώνα)
* Dedicated αγορές για Γιάννη Αντετοκούνμπο & Λούκα Ντόνσιτς (μέσος όρος για ασίστ, εύστοχα τρίποντα, λάθη, πόντοι, ριμπάουντ)

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι συμβαίνει στην Τζιά φέτος το καλοκαίρι με την γαστρεντερίτιδα; Οι καταγγελίες και η απάντηση του Δήμου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Πρεσβεία Ισραήλ στην Αθήνα: «Κατασκευασμένη και ψευδής η έκθεση της IPC για δήθεν λιμό στη Γάζα»

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: 60χρονος οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 68χρονη

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων: Οι ιστορικές προσωπικότητες που θα εμφανίζονται

12:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ραδιενεργές... γαρίδες σε ράφια σούπερ μάρκετ - Ανακλήσεις προϊόντων σε 19 πολιτείες

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε 62χρονο - Για σχεδόν 10 λεπτά δεν τον άφηνε να φύγει

12:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Αυλαία στο τουρνουά «Ακρόπολις» κόντρα στην Ιταλία - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινεί ο Τρύφων Αλεξιάδης για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο: «Όταν αισθάνθηκα αδιαθεσία στη Βουλή μου τηλεφωνούσε να δει πώς είμαι»

12:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γαλατάσαραϊ θέλει τον Τζολάκη

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Πέπλο ομίχλης κάλυψε την Καλντέρα - «Όλα άσπρα»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Λιμός επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά στην πόλη της Γάζας - Κίνδυνος για 132.000 παιδιά κάτω των 5 ετών

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους - Το έσκασε τρέχοντας ο 40χρονος ενώ η κόρη του φώναζε για βοήθεια

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Σωτηρία Μπέλλου: Η αρχόντισσα του ρεμπέτικου που έριξε βιτριόλι στον βασανιστή σύζυγό της

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος - Τον κρέμασαν από γερανό

12:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Απαιτητική πρεμιέρα για την Εθνική Γυναικών στο βόλεϊ κόντρα στη Βραζιλία

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύτες καθάρισαν το υποβρύχιο άγαλμα του «Χριστού της Αβύσσου» στο Πορτοφίνο - Δείτε φωτογραφίες

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Συμφώνησε σε συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις»

11:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρεμιέρα σε Super League, Serie A και Bundesliga με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους - Το έσκασε τρέχοντας ο 40χρονος ενώ η κόρη του φώναζε για βοήθεια

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος - Τον κρέμασαν από γερανό

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πυροβολισμοί με paintball, αποκεφαλισμοί ζώων και φρίκη επί πληρωμή στην πλατφόρμα livestreaming - Οι τρομακτικές εικόνες

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Σωτηρία Μπέλλου: Η αρχόντισσα του ρεμπέτικου που έριξε βιτριόλι στον βασανιστή σύζυγό της

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι συμβαίνει στην Τζιά φέτος το καλοκαίρι με την γαστρεντερίτιδα; Οι καταγγελίες και η απάντηση του Δήμου

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μερομήνια: Με περισσότερες βροχές και χιόνι ο χειμώνας - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Προσπαθούσαν επί 66 λεπτά να τον επαναφέρουν - Η μάχη που έδωσε για τους απινιδωτές και το τελευταίο αντίο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συγκινητική υποστήριξη σε 11χρονη «πραγματική Σταχτοπούτα» - Νταήδες της έσκισαν το φόρεμα σε χορό αποφοίτησης - Η τοπική κοινότητα κάνει επανάληψη της εκδήλωσης

08:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύτες καθάρισαν το υποβρύχιο άγαλμα του «Χριστού της Αβύσσου» στο Πορτοφίνο - Δείτε φωτογραφίες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: 60χρονος οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 68χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ