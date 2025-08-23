Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!

Newsbomb

Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Novibet απολαμβάνεις ποδοσφαιρική δράση δωρεάν* χάρη στη νέα σούπερ προσφορά* με δώρο 1 μήνα NOVASPORTS!

Κορυφαία προσφορά με δώρο* 1 μήνα NOVASPORTS

Η μέρα που οι φίλαθλοι στην Ελλάδα περίμεναν έφτασε, καθώς το Σαββατοκύριακο η αυλαία της Super League ανοίγει. Αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας είναι αυτή ανάμεσα σε Άρη και Βόλο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, που ενισχύθηκε πολύ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, είδε το όνειρο της Ευρώπης να τελειώνει νωρίς απέναντι στην Αράζ. Παρά την απογοήτευση η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη στρέφει το βλέμμα της αποκλειστικά στις εγχώριες διοργανώσεις με όνειρα και φιλοδοξίες. Αντίπαλος είναι η ομάδα του Βόλου η οποία μετράει προσθήκες και αποχωρήσεις με την εικόνα της να αποτελεί μυστήριο που ο Άρης καλείται να λύσει. Η αναμέτρηση διεξάγεται το Σάββατο (20:00) και θα μεταδοθεί από τα κανάλια της Novasports.

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με μοναδική προσφορά* γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά* FREESPORTS η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:52LIFESTYLE

Εντυπωσιακή: Η Μιμή Ντενίση ποζάρει με μπικίνι στα 72 της - Στιγμές χαλάρωσης σε spa

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει η λέξη σκύμνος - Χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα

10:40WHAT THE FACT

Το μυστικό επιτυχίας των δισεκατομμυριούχων: Γιατί ο Μασκ και ο Ζάκερμπεργκ ξοδεύουν 5.000 λίρες εκεί (vid)

10:35WHAT THE FACT

Surtidor scam: Η νέα απάτη στα βενζινάδικα - Πώς σας κλέβουν χωρίς να το καταλάβετε

10:31WHAT THE FACT

Η πιο κοινή ημέρα γενεθλίων: Ποιοι μήνες έχουν τις λιγότερες γεννήσεις

10:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τίποτα δεν είναι “too much” και ποτέ δεν είναι “too late”!

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ηράκλειο: Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύονται στη ΜΕΘ δύο άτομα - Εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια του ΕΓΟΗ μετά τη φωτιά στο γήπεδο

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου βασίζεται στην εισβολή της Γάζας για την επιβίωση της κυβέρνησής του - Τι αναφέρουν πηγές του ισραηλινού στρατού

10:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγγελος Ποστέκογλου: Υποψήφιος να αναλάβει τη Νότιγχαμ – «Ψυχρές» οι σχέσεις Μαρινάκη, Νούνο

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκατζόχοιρος»: Το σχέδιο της Δύσης για το μέλλον της Ουκρανίας

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Κεχαγιόγλου για Βεσυρόπουλο: «Αποχαιρετώ τον ευλαβή φίλο μου που πορεύεται πλέον στην αιωνιότητα»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Με «ανεξέλεγκτη» σύγκρουση απειλεί η Πιονγιάνγκ - Απάντηση στα προειδοποιητικά πυρά της Νότιας Κορέας

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Πιθανόν αυτοκτόνησε ο 40χρονος δολοφόνος - Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

09:41LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Με κίτρινο μπικίνι στη Σέριφο - Έτσι είναι στα 55 της χωρίς ρετούς

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: «Δεν υπάρχει λίστα πελατών» λέει η Ghislaine Maxwell- Τι υποστηρίζει η καταδικασμένη συνεργάτης του - «Αθωώνει» Τραμπ και Κλίντον

09:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08): Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη μάχη του τίτλου

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Πώς βρέθηκε η 4χρονη στην πισίνα της βίλας - Ήταν η μοναχοκόρη της οικογένειας

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: «Χειροπέδες» σε 14χρονο και 17χρονο - Γρονθοκόπησαν 16χρονο στην Καλαμαριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Πώς βρέθηκε η 4χρονη στην πισίνα της βίλας - Ήταν η μοναχοκόρη της οικογένειας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ελλάδα: Ο χωρικός που μετατράπηκε σε αδίστακτο δολοφόνο - Η αληθινή ιστορία πίσω από τις «17 κλωστές»

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Πιθανόν αυτοκτόνησε ο 40χρονος δολοφόνος - Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Ολοένα και λιγότεροι - Τα «φρένα» που μειώνουν τον πληθυσμό της Ελλάδας

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλγερινές αέριες μάζες εκτινάσσουν τον υδράργυρο στην Ελλάδα - Πότε μπαίνουμε σε καύσωνα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

09:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έχετε αυτό το αξεσουάρ στο αυτοκίνητό σας; Τότε σας περιμένει πρόστιμο 350 ευρώ

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ποιοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ τη Δευτέρα - Αναλυτικοί πίνακες

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά - Η απίστευτη ιστορία

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:41LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Με κίτρινο μπικίνι στη Σέριφο - Έτσι είναι στα 55 της χωρίς ρετούς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή - Έχουν καταδικαστεί για τον φόνο των γονιών τους το 1989

10:35WHAT THE FACT

Surtidor scam: Η νέα απάτη στα βενζινάδικα - Πώς σας κλέβουν χωρίς να το καταλάβετε

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Έρχονται λευκά Χριστούγεννα – Πότε θα χιονίσει στην Αθήνα

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διπλή στρατηγική της Αιγύπτου με Ελλάδα-Τουρκία και η απάντηση της Αθήνας

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού επικεντρώνεται ο Τσίπρας μετά τη συνέντευξη-βόμβα - Γιατί προβληματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ