Περιοδεία στην Ελλάδα ξεκινά το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team

Μία ξεχωριστή εμπειρία ζωής θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες, αρχής γενομένης από τις 6 Σεπτεμβρίου. Το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team θα ταξιδέψει σε 5 πόλεις στη χώρα μας και θα δώσει την ευκαιρία στους fans της Formula 1 και της McLaren όχι απλώς να το δουν από κοντά αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Η αυλαία για το μοναδικό για τη χώρα μας Roadshow ανοίγει στην 89η ΔΕΘ. Εκεί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το μονοθέσιο θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες της Έκθεσης. Καθημερινά, από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, το μονοθέσιο θα περιμένει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κατά τις ώρες λειτουργίας της Έκθεσης. Η περιοδεία του μονοθέσιου της McLaren Formula 1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren F1 Team όσο και της Formula 1.

Activations για υψηλές ταχύτητες

Εκτός από τη μοναδική ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το μονοθέσιο, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μπορούν να συμμετάσχουν και σε πολλές ακόμη διασκεδαστικές δραστηριότητες. Θα μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren, να δοκιμάσουν το face painting στα χρώματα της “papaya” αλλά και να πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια.

Προσομοιωτές Formula 1 και στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Μάλιστα, όσοι επιθυμούν να μπουν στη θέση των πιλότων της Formula 1 και να οδηγήσουν εικονικά ένα μονοθέσιο, θα μπορούν να βρουν προσομοιωτές Formula 1, εκτός από τη ΔΕΘ, και σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ της Θεσσαλονίκης.

Από τις 6 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, στα παρακάτω σημεία:

Σεφέρη 3

Μπουμπουλίνας 7 & Μαραθώνος 20

Λεωφ. Αθηνών 24

Μεγ. Αλεξάνδρου 74"

Καρακάση 76

Καραολή & Δημητρίου 94

Δελφών 185

Από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, στα παρακάτω σημεία:

Δημοκρατίας 32

Ανθέων & Μήδειας γωνία

Κ. Καραμανλή 82

Αγ.Γεωργίου 1

Βασιλίσσης Όλγας 77

Παπάφη 168

Παύλου Μελά 10

Μεγάλος διαγωνισμός που μπορεί να σε πάει μέχρι…το Grand Prix του Κατάρ

Όσοι δοκιμάσουν τις…ικανότητές τους στην οδήγηση σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε έναν μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσουν αναμνηστικά δώρα McLaren καθώς και μία ταξιδιωτική αγωνιστική εμπειρία στο Grand Prix του Κατάρ.

Από ποιες περιοχές θα περάσει το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team

Μετά τη Θεσσαλονίκη, το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team θα βρεθεί σε 4 ακόμα πόλεις της Ελλάδας. Αναλυτικά το πρόγραμμα της περιοδείας: