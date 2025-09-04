Eurobasket 2025: Ισπανία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για κάθε πόντο

Eurobasket 2025: Ισπανία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για κάθε πόντο
Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται σήμερα στο Eurobasket και η Εθνική Ομάδα δίνει κρίσιμο παιχνίδι, στη Λεμεσό, στις 21:30, με την Ισπανία.

Μετά την ήττα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη η νίκη είναι απαραίτητη για να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο ματς με την Βοσνία Ερζεγοβίνη και επιστρέφει σήμερα στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Ισπανία-Ελλάδα, για κάθε πόντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

  • Εύρος Νίκης (με παράταση) Ελλάδα 6-10
  • Τάιλερ Ντόρσεϊ: Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+
  • Η Ελλάδα να νικήσει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μοιράσει 4+ ασίστ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να πάρει 8+ ριμπάουντ
  • Η Ελλάδα να νικήσει, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετύχει 13+ πόντους και ο Κώστας Παπανικολάου να πάρει 5+ ριμπάουντ
  • Πρώτος σκόρερ Γιάννης Αντετοκούνμπο
  • Κώστας Σλούκας Σύνολο Πόντων 12+
  • Γουίλι Ερναγκόμεθ Σύνολο Πόντων 15+
  • Χουάντσο Ερναγκόμεθ Συνολικά Ριμπάουντ 8+

Στα άλλα 2 ματς του ομίλου μας, στις 15:00, παίζουν η Βοσνία Ερζεγοβίνη με τη Γεωργία και στις 18:15, η Ιταλία με την Κύπρο.

Σήμερα ολοκληρώνεται και ο 4ος όμιλος, από τον οποίο θα προκύψει η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας στην νοκ άουτ φάση των «16». Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής περιλαμβάνει τους αγώνες Γαλλία-Ισλανδία (15:00), Ισραήλ-Σλοβενία (18:00) και Πολωνία-Βέλγιο (21:30).

Την πρόκριση έχουν εξασφαλίσει το Ισραήλ, η Πολωνία, η Γαλλία και η Σλοβενία.

