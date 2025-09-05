Κλήρωση Eurojackpot 05/09/25: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (5/09), η κλήρωση του Eurojackpot.
Στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 74.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι: 6, 14, 25, 29, 46 και 7, 11.
