Η Euroleague επιστρέφει με δύο σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ και Παναθηναϊκός-Βαλένθια με πολλές ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

Newsbomb

Η Euroleague επιστρέφει με δύο σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΡΙ - ΠΑΟ
Eurokinissi Sports
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 14η αγωνιστική της Euroleague διεξάγεται σήμερα και αύριο με εντός έδρας παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες.

Σήμερα, στις 21:15, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ και αύριο, στις 21:15, στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια.

Το Pamestoixima.gr έχει δύο σούπερ προσφορές* για τη Euroleague, μία για τον σημερινό αγώνα Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ και μία για το αυριανό ματς Παναθηναϊκός-Βαλένθια, καθώς και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, ολοκληρώνεται σήμερα η 14η αγωνιστική της Premier League με το παιχνίδι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ (22:00).

Ξεχωρίζουν και οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας, Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00) και του Κυπέλλου Ιταλίας, Μπολόνια-Πάρμα (19:00) και Λάτσιο-Μίλαν (22:00).

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Pamestoixima.gr πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

Pamestoixima.gr: 2.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS2000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πέραμα

11:59ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θολά τζάμια το χειμώνα στο αυτοκίνητο: Πώς να τα ξεθαμπώνετε γρήγορα και με ασφάλεια

11:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο μόλις τραυματίστηκε στο ματς με τους Πίστονς – Δείτε βίντεο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Στον αγώνα των αγροτών και νεκροφόρες στα Μάλγαρα - Συμπαράσταση από γραφεία τελετών

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αγαπηδάκη στο Newsbomb: Δωρεάν φάρμακα για 8.000 Έλληνες με δείκτες μάζας σώματος πολύ υψηλούς

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

11:40LIFESTYLE

Απεργούν οι ηθοποιοί την Παρασκευή - Ποια θέατρα κατεβάζουν ρολά

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων - 2900 «Κροίσοι» με περιουσία 15,8 τρισ. δολαρίων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Απομακρύνεται Ρώσος κοσμοναύτης έπειτα από υποψίες για κατασκοπεία

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις στην ημερίδα του Newsbomb: «Είπα ότι παίζω τένις για να κινητροδοτήσω περισσότερους να αθληθούν»

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

11:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλη ανησυχία στη Μπράιτον για τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα - «Δεν φαίνεται καλό»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «fast floods» - Οι 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

11:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δεν ησυχάζουν οι τηλεαστέρες στην πρωινή ζώνη

11:04ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΑΒΑΞ παρέδωσε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα – Πύργος» - Γεγονός από σήμερα ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρβανιτάκη για βία ανηλίκων: «Η κατάσταση έχει ξεφύγει, τα κόμματα δεν φροντίζουν την παιδεία, καθήκον των δασκάλων να προλαβαίνουν τέτοια περιστατικά»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Στον αγώνα των αγροτών και νεκροφόρες στα Μάλγαρα - Συμπαράσταση από γραφεία τελετών

10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 89χρονος στο Ίλιον - Θώπευσε ανήλικη σε παιδική χαρά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

09:56ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - «Αλλάζουμε ζωή» - Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «fast floods» - Οι 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ έτρεξε με τη φλόγα των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου με 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ έπαθε ανακοπή καθ' οδόν και πέθανε - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κατάληψη στο ΥΠΑΑ στην πλατεία Kάνιγγος από το σύλλογο εργαζομένων

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ