Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,7 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026 η κλήρωση του Τζόκερ, που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 4, 8, 18, 26, 28 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

01 02 02 02

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκαν δύο επιτυχημένα δελτία στην δεύτερη καηγορία (5αρια) που κερδίζουν 100.000 ευρώ το κάθε ένα.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.