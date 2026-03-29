Σκόπια: Δολοφονήθηκε 56χρονος άνδρας - Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, αναμένονται διώξεις

Άγρια δολοφονία σε περιοχή των Σκοπίων, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τρεις Έλληνες ως βασικούς υπόπτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στα Σκόπια, στις 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:11, το Αστυνομικό Τμήμα της Βίνιτσα ειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας για τον εντοπισμό νεκρού άνδρα, ηλικίας 56 ετών, από το χωριό Λίπετς της ευρύτερης περιοχής, σε χώρο κοντά στο δημοτικό νεκροταφείο της πόλης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 24, 55 και 80 ετών, καθώς και ένας 57χρονος από το χωριό Ζαμπένι της περιοχής Μπίτολα.

Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, αστυνομικοί της Βίνιτσα, σε συνεργασία με τη Βασική Εισαγγελία Κοτσάνι, πραγματοποίησαν έρευνες σε οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, καθώς και σε διαμερίσματα όπου διέμεναν στην πόλη.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κυνηγετικά όπλα, περίπου 800 φυσίγγια, καθώς και άλλα στοιχεία που κρίνονται σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος του 80χρονου Έλληνα θα ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους θα υποβληθούν σχετικές αναφορές στην Εισαγγελία.