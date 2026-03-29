Σκόπια: Δολοφονήθηκε 56χρονος άνδρας - Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, αναμένονται διώξεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 24, 55 και 80 ετών

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Άγρια δολοφονία σε περιοχή των Σκοπίων, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τρεις Έλληνες ως βασικούς υπόπτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στα Σκόπια, στις 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:11, το Αστυνομικό Τμήμα της Βίνιτσα ειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας για τον εντοπισμό νεκρού άνδρα, ηλικίας 56 ετών, από το χωριό Λίπετς της ευρύτερης περιοχής, σε χώρο κοντά στο δημοτικό νεκροταφείο της πόλης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 24, 55 και 80 ετών, καθώς και ένας 57χρονος από το χωριό Ζαμπένι της περιοχής Μπίτολα.

Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, αστυνομικοί της Βίνιτσα, σε συνεργασία με τη Βασική Εισαγγελία Κοτσάνι, πραγματοποίησαν έρευνες σε οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, καθώς και σε διαμερίσματα όπου διέμεναν στην πόλη.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κυνηγετικά όπλα, περίπου 800 φυσίγγια, καθώς και άλλα στοιχεία που κρίνονται σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος του 80χρονου Έλληνα θα ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους θα υποβληθούν σχετικές αναφορές στην Εισαγγελία.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο χορός του πατέρα με τη νύφη που συγκίνησε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο - Καταδίκη από τον Ισπανό πρωθυπουργό

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,7 εκατ. ευρώ

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που μαχαίρωσαν τον 16χρονο - Οι στιγμές μετά το αιματηρό επεισόδιο

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς κλάπηκαν από μουσείο κοντά στην Πάρμα

22:24ΕΘΝΙΚΑ

Εορτάστηκε παρουσία Δαβάκη η επέτειος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μπλακ άουτ σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις αεροπορικές επιδρομές

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Δολοφονήθηκε 56χρονος άνδρας - Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, αναμένονται διώξεις

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,7 εκατ. ευρώ

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Γενετική ομοιομορφία των ύστερων Νεάντερταλ ίσως οδήγησε στην εξαφάνισή τους - Τι αποκαλύπτει μελέτη Ελληνίδας ερευνήτριας

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Καρέ καρέ οι IDF σκοτώνουν με drone μαχητές της Χεζμπολάχ

21:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Συγκρούστηκε με περιπολικό

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κάποιος μετονόμασε τον Λευκό Οίκο σε... «Epstein Island» στο Google Maps

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατσαφάδος: Επιταχύνονται οι αποκαταστάσεις, σχέδιο για τον Έβρο

21:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δείπνο με παίκτες της Ίντερ έφερε μπελάδες για τον Λοκατέλι

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ συναντήθηκε ο Αμερικανός επικεφαλής της CENTCOM

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής - «Βοήθεια, με κλέβουν»

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τη νέα ΚΕ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Διπλωματική προσπάθεια μέσω Πακιστάν για αποκλιμάκωση – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν με 11 τραυματίες στο Ισραήλ

20:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Καιρίδης: «Εκφυλιστικό φαινόμενο της δημοκρατίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Δολοφονήθηκε 56χρονος άνδρας - Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, αναμένονται διώξεις

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας έβαψε τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του - «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!»

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – Καλλιάνος: Πρωταπριλιά η πιο επιβαρυμένη ημέρα – Οι «κόκκινες» περιοχές

18:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι - Αν πήγαιναν 5 λεπτά αργότερα δεν θα είχε συμβεί»

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που μαχαίρωσαν τον 16χρονο - Οι στιγμές μετά το αιματηρό επεισόδιο

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Διπλωματική προσπάθεια μέσω Πακιστάν για αποκλιμάκωση – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν με 11 τραυματίες στο Ισραήλ

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Καρέ καρέ οι IDF σκοτώνουν με drone μαχητές της Χεζμπολάχ

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός οικονομολόγος προειδοποιεί: Έρχεται ενεργειακή κρίση στα τέλη Απριλίου στην Ευρώπη και ελλείψεις στα καύσιμα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής - «Βοήθεια, με κλέβουν»

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,7 εκατ. ευρώ

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τα... γυρίζει ο Νετανιάχου για τον Πανάγιο Τάφο και τον Λατίνο: «Δεν είχαμε κακή πρόθεση» λέει για την απαγόρευση πρόσβασης

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρομερός 14χρονος βρήκε λύση για την ξηρασία: Δημιούργησε σύστημα που ποτίζει δέντρα… από τον αέρα

