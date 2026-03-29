Κασαιριανή: Εικόνες εγκατάλειψης στο Ειδικό Σχολείο – «Θέλουν να εξοντώσουν τα παιδιά μας»

Σοβάδες και πέτρες πέφτουν από το ταβάνι. «Θέλουν να εξοντώσουν τα παιδιά μας. Από όπου και να το πιάσεις είναι μία κατάσταση εγκατάλειψης». Σάπια, γυμνά ταβάνια θέτουν σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς. «Υπήρχανε μέρες που πέφταν και σοβάδες. Και μέσα υπήρχαν τα παιδιά».

Αυτή ήταν η εικόνα του Ειδικού Σχολείου στην Καισαριανή. Γονείς και εκπαιδευτικοί ανησυχούν καθώς, παρά το γεγονός ότι μετά από πέντε ολόκληρους μήνες το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο λόγω σοβαρών προβλημάτων, τα παιδιά τους κάνουν ακόμα εκεί μάθημα.

Από θαύμα, όπως υποστηρίζουν οι γονείς μαθητών του Ειδικού Σχολείου, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάποιο σοβαρό ατύχημα.

«Θα μπορούσε να είχε χτυπήσει ένα παιδάκι. Κανένας γονέας δεν πιστεύω ότι αισθάνεται άνετος».

Παρά τις μίνι παρεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο, οι γονείς τονίζουν ότι αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του, βάζοντας σε κίνδυνο τα παιδιά τους.

«Αυτή η εικόνα είναι εγκατάλειψη, είναι επικίνδυνη, είναι απαράδεκτη».

Η αγωνία εντείνεται, καθώς οι οικογένειες φοβούνται ότι το σχολείο δεν θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει με ασφάλεια τη νέα σχολική χρονιά.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Απασχολεί γονείς και εκπαιδευτικούς που καλούν τις αρμόδιες Αρχές να τους δώσουν ακριβές χρονοδιάγραμμα για την οριστική λύση του προβλήματος, έτσι ώστε οι μαθητές του Ειδικού Σχολείου να πραγματοποιούν το μάθημά τους με ασφάλεια σε ένα κατάλληλο περιβάλλον.