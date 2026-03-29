Ιταλία: Πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς κλάπηκαν από μουσείο κοντά στην Πάρμα

Οι καραμπινιέροι διεξάγουν έρευνα και παρατηρούν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης του μουσείου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τρεις πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς κλάπηκαν τον Μάρτιο από ένα μουσείο κοντά στην Πάρμα, στη βόρεια Ιταλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι καραμπινιέροι.

Τέσσερις μασκοφόροι εισέβαλαν στην έπαυλη που ανήκει στο Ίδρυμα Magnani Rocca, στην πόλη Τραβερσέτολο, και έκλεψαν τους πίνακες αυτούς τη νύχτα της Κυριακής 22 προς Δευτέρα 23 Μαρτίου, δήλωσε εκπρόσωπος των καραμπινιέρων στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης Rai.

Οι κλέφτες παραβίασαν την κεντρική πύλη και έκλεψαν τρεις πίνακες, σύμφωνα με τους καραμπινιέρους. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή μέσα από το πάρκο του μουσείου.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι δράστες έκλεψαν τον πίνακα «Τα Ψάρια» (1917) του Ωγκύστ Ρενουάρ, τη «Νεκρή Φύση με κεράσια» (1885-1887) του Πολ Σεζάν και την «Οδαλίσκη στη βεράντα» (1922) του Ανρί Ματίς.

Οι καραμπινιέροι διεξάγουν έρευνα και παρατηρούν τις εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης του μουσείου, όπως και από γειτονικά καταστήματα και κατοικίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα φιλοξενεί τη συλλογή του ιστορικού τέχνης Λουίτζι Μανιάνι (1906-1984), που περιλαμβάνει επίσης έργα των Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια, Μονέ και του Ιταλού καλλιτέχνη Τζόρτζιο Μοράντι. Δεν ήταν δυνατή σήμερα η επικοινωνία με το μουσείο για σχολιασμό.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

