Γενετική ομοιομορφία των ύστερων Νεάντερταλ ίσως οδήγησε στην εξαφάνισή τους

Τι αποκάλυψε η έρευνα της Ελληνίδας ερευνήτριας του Πανεπιστημίου του Τίμπιγκεν, Χαρούλα Φωτιάδου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Είσοδος στο σπήλαιο Pesturina στη Σερβία, όπου ανακαλύφθηκε ένα δόντι Νεάντερταλ που αναλύθηκε γενετικά στη μελέτη

Dusan Mihailovic
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η γενετική ανάλυση μιτοχονδριακού DNA έδειξε ότι όλοι οι ύστεροι Νεάντερταλ της Ευρώπης κατάγονταν από έναν κοινό πληθυσμό.
  • Περίπου 75.000 χρόνια πριν, οι κλιματικές συνθήκες της Εποχής των Παγετώνων οδήγησαν σε δραστική μείωση των Νεάντερταλ, με έναν μικρό πληθυσμό να επιβιώνει στη νοτιοδυτική Γαλλία.
  • Ο περιορισμένος γενετικός πλούτος αυτού του πληθυσμού οδήγησε σε γενετική ομοιομορφία που πιθανώς συνέβαλε στην ευαλωτότητα και την τελική εξαφάνιση των Νεάντερταλ.
  • Μια απότομη μείωση του πληθυσμού τους σημειώθηκε περίπου 45.000 χρόνια πριν, με τον αριθμό τους να φτάνει στο ελάχιστο γύρω στα 42.000 χρόνια πριν.
  • Η παρακμή των Νεάντερταλ πιθανόν ξεκίνησε πριν από την αντικατάστασή τους από τον Homo sapiens, λόγω της μειωμένης γενετικής ποικιλομορφίας και των περιβαλλοντικών πιέσεων.
Snapshot powered by AI

Νέα επιστημονική έρευνα, με πρώτη συγγραφέα την Ελληνίδα ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Τίμπιγκεν, Χαρούλα Φωτιάδου, ρίχνει φως σε ένα από τα μεγαλύτερα προϊστορικά αινίγματα: την εξαφάνιση των Νεάντερταλ.

Συνδυάζοντας γενετικά και αρχαιολογικά δεδομένα, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν και το ερευνητικό ίδρυμα «Senckenberg Nature Research Society», ανακατασκεύασαν τις δραματικές πληθυσμιακές μεταβολές κατά τις τελευταίες χιλιετίες της παρουσίας των Νεάντερταλ στην Ευρώπη. Όπως διαπίστωσαν, σχεδόν όλοι οι ύστεροι Νεάντερταλ της Ευρώπης κατάγονταν από έναν και μόνο πληθυσμό.

Οι ερευνητές ανέλυσαν το μιτοχονδριακό DNA από δέκα οστά και δόντια από Νεάντερταλ που βρέθηκαν σε έξι αρχαιολογικές θέσεις στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σερβία, οι οποίες αποδίδουν γενετικό υλικό για πρώτη φορά και οι οποίες χρονολογούνται από 110.000 χρόνια πριν έως 42.000 χρόνια πριν.

Ανασκαγές Γαλλία

Ανασκαφές στο βραχώδες καταφύγιο Tourtoirac στη Γαλλία, όπου βρέθηκαν τρία λείψανα Νεάντερταλ που αναλύθηκαν στη μελέτη

Luc Doyon

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν, Χαρούλα Φωτιάδου, το μιτοχονδριακό DNA, που κληρονομείται από τη μητέρα στο παιδί, καθώς διαθέτει πολλαπλά αντίγραφα, συνήθως επιβιώνει περισσότερο και γι’ αυτό αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη της εξελικτικής ιστορίας.

Στη συνέχεια, αυτά τα δείγματα συγκρίθηκαν με 49 ήδη δημοσιευμένα δείγματα μιτοχονδριακού DNA Νεάντερταλ και, όπως περιγράφει η κ. Φωτιάδου, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα «φυλογενετικό δέντρο», το οποίο αναπαριστά σε μορφή δέντρου το πόσο συγγενικές είναι μεταξύ τους οι γενετικές αλληλουχίες και πώς εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας πίσω στον κοινό τους πρόγονο. Τότε διαπιστώθηκε ότι όλοι οι ύστεροι Νεάντερταλ προέρχονται από έναν πληθυσμό.

Η γενετική ανάλυση συνδυάστηκε, επίσης, με δεδομένα σχετικά με την παρουσία Νεάντερταλ στην Ευρώπη, τα οποία προέκυψαν από τη μεγάλης κλίμακας αρχαιολογική βάση δεδομένων ROAD, που έχει αναπτυχθεί από το διεπιστημονικό πρόγραμμα ROCEEH της Ακαδημίας Επιστημών της Χαϊδελβέργης, με έδρα το Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν και το ερευνητικό ίδρυμα «Senckenberg Nature Research Society» και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φρανκφούρτης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό PNAS, δείχνουν ότι πριν από περίπου 75.000 χρόνια, οι σκληρές κλιματικές συνθήκες της Εποχής των Παγετώνων οδήγησαν σε δραστική μείωση των πληθυσμών των Νεάντερταλ στην Ευρώπη. Ένας μικρός πληθυσμός επιβίωσε, καθώς μετακινήθηκε σε ένα κλιματικό καταφύγιο στη σημερινή νοτιοδυτική Γαλλία.

Οι απόγονοι αυτού του μικρού πληθυσμού εξαπλώθηκαν δέκα χιλιάδες χρόνια αργότερα ξανά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, αυτή η κοινή καταγωγή είχε ως αποτέλεσμα περιορισμένη γενετική ποικιλομορφία. Σχεδόν όλοι οι ύστεροι Νεάντερταλ που μελετήθηκαν, από την Ιβηρική Χερσόνησο μέχρι τον Καύκασο, ανήκουν στην ίδια μιτοχονδριακή γενεαλογία.

Επιπλέον, η μελέτη εντόπισε στοιχεία για μια απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν. Ο αριθμός τους έφτασε στο ελάχιστο περίπου 42.000 χρόνια πριν- μόλις μερικές χιλιάδες χρόνια πριν από την τελική τους εξαφάνιση.

Νεανταρταλ οστά

Συλλογική σκελετικού υλικού από Νεάντερταλ, το οποίο εντοπίστηκε στο σπήλαιο Goyet στο Βέλγιο. Τρία από τα ευρήματα αυτά μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη

Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν, Κόσιμο Ποστ (Cosimo Posth), αυτή η μετακίνηση πληθυσμών στην τελική φάση της ιστορίας των Νεάντερταλ «μείωσε σημαντικά τη γενετική ποικιλομορφία των Ευρωπαίων Νεάντερταλ και θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξαφάνισή τους».

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η απώλεια γενετικής ποικιλομορφίας μπορεί να έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην εξαφάνιση των Νεάντερταλ. Ενώ οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι Homo sapiens, αντικατέστησαν τους Νεάντερταλ στην Ευρώπη πριν από περίπου 40.000 χρόνια, η μελέτη υποδηλώνει ότι η παρακμή των τελευταίων μπορεί να ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Ένας γενετικά ομοιογενής πληθυσμός είναι συχνά πιο ευάλωτος στις περιβαλλοντικές αλλαγές, τις ασθένειες και άλλες πιέσεις.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια
