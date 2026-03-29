Πολωνός πρόεδρος:«Η ΕΕ χρειάζεται άμεση επιδιόρθωση»– Σφοδρή κριτική για ενέργεια και μεταναστευτικό

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Karol Nawrocki υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «χρειάζεται άμεση επιδιόρθωση», ασκώντας έντονη κριτική σε ενεργειακές και μεταναστευτικές πολιτικές που, όπως είπε, επιβάλλονται από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες και λειτουργούν σε βάρος των κρατών-μελών.

Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση της Eurobazooka στα τέλη του περασμένου έτους κατέδειξε ότι το 25% των Πολωνών τάσσεται υπέρ ενός ενδεχόμενου «Polexit», ενώ ένα επιπλέον 6% εμφανίζεται αναποφάσιστο. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει την ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού στη χώρα, με την εφημερίδα Gazeta Wyborcza να σημειώνει ότι μόλις το 2022 περίπου το 92% των πολιτών υποστήριζε την παραμονή στην ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, συντηρητικοί κύκλοι στην Πολωνία κατηγορούν την Ένωση ότι επιχειρεί να επιβάλει φιλελεύθερες κοινωνικές πολιτικές, ιδίως σε ζητήματα όπως τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η πολιτική φύλου και οι μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, σε μια χώρα με ισχυρή καθολική παράδοση.

Μιλώντας σε ακροατήριο, κυρίως Ρεπουμπλικανών, στο Conservative Political Action Conference στο Τέξας, ο Nawrocki κατηγόρησε «ισχυρούς γραφειοκράτες της ΕΕ» ότι λαμβάνουν αποφάσεις «που αντιβαίνουν στην κοινή λογική». Ειδική αναφορά έκανε στις ενεργειακές πολιτικές της Ένωσης, τις οποίες χαρακτήρισε υπερβολικά ταχείες και αποκομμένες από την οικονομική πραγματικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και στη μεταναστευτική πολιτική, που –όπως υποστήριξε– αποτυγχάνει να προστατεύσει τα σύνορα και την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τάσεις συγκέντρωσης εξουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύεται η δημοκρατική λογοδοσία και ο ρόλος των εθνικών κρατών. Όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις η ηγεσία της ΕΕ επιχειρεί να επιβάλει «ιδεολογικά πρότζεκτ» που απομακρύνουν τα κράτη-μέλη από τις αξίες της χριστιανικής τους παράδοσης.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Donald Tusk προειδοποίησε πρόσφατα για «πραγματικό κίνδυνο» αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ, μετά το βέτο του Nawrocki σε νομοσχέδιο που θα επέτρεπε στη Βαρσοβία να αντλήσει σχεδόν 44 δισ. ευρώ σε χαμηλότοκα ευρωπαϊκά δάνεια για την άμυνα.

Η κυβέρνηση προχώρησε τελικά στην έγκριση της υπογραφής της συμφωνίας Security Action for Europe (SAFE) απευθείας από τους αρμόδιους υπουργούς, παρακάμπτοντας το προεδρικό βέτο. Ο Tusk, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατηγόρησε την αντιπολίτευση και προσωπικά τον Nawrocki ότι ευθυγραμμίζονται με τη Ρωσία, το κίνημα του Donald Trump και ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη, όπως αυτές που εκφράζει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Viktor Orban, με στόχο –όπως είπε– την αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.