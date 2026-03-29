Εορτάστηκε παρουσία Δαβάκη η επέτειος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959

Ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, εκπροσώπησε σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου, την κυβέρνηση στον εορτασμό της επετείου του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.

Τον υφυπουργό υποδέχθηκε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Σταύρος Αυγουστίδης.

Ο κ. Δαβάκης συνοδευόμενος από τον διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη, παρέστη στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, όπου τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μάριος Χαρτσιώτης.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Πέρασαν 71 χρόνια από τότε που η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, η θρυλική ΕΟΚΑ, ξεκίνησε τον απελευθερωτικό αγώνα κατά των 'Αγγλων. Ο αγώνας αυτός κόστισε αίμα, καταστροφές και θυσίες, όμως τα «Φυλακισμένα Μνήματα», όπου εκεί αναπαύονται τα ηρωικά παιδιά εκείνου του αγώνα, θα βρίσκονται πάντα στο νού και στη καρδιά κάθε Έλληνα» υπογράμμισε ο κ. Δαβάκης.