Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που μαχαίρωσαν τον 16χρονο - Οι στιγμές μετά το επεισόδιο

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην κεντρική πλατεία Αγρινίου και σχετίζεται με προσωπικές διαφορές του θύματος με τους δράστες.

Σε τρεις συλλήψεις των ανήλικων που αναζητούνταν για το αιματηρό επεισόδιο που διαδραματίστηκε στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ του Σαββάτου (28/3) προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Η ΕΛΑΣ κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τους τρεις ανήλικους τα στοιχεία των οποίων είχαν ταυτοποιηθεί καθώς επίσης και τρεις γονείς τους.

Το 16χρονο θύμα δέχθηκε επίθεση από ομάδα αρκετών νεαρών και επιπλέον δέχθηκε χτυπήματα από σουγιά στο πόδι.

Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων ενώ σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.

Οι πρώτες στιγμές μετά το αιματηρό επεισόδιο

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό επεισόδιο συνέβη στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταΐκου, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία. Το θύμα βρισκόταν στο σημείο με την αδελφή του όταν δέχθηκε την άγρια επίθεση με γροθιές, χαστούκια και μαχαίρωμα.

Δείτε σε βίντεο τις δραματικές στιγμές μετά το αιματηρό επεισόδιο:

Το θύμα ανέφερε στις Αρχές πως είχε προσωπικές διαφορές με κάποιους από την ομάδα που του επιτέθηκαν.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος διακομίσθηκε με το ΕΚΑΒ εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αγρινίου ενώ αρχικά είχε προκληθεί μεγάλη ανησυχία καθώς έχασε πολύ αίμα από το μαχαίρωμα στον μηρό.

Το Νοσοκομείο τέθηκε αμέσως σε ετοιμότητα για τη διαχείριση του περιστατικού ενώ σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα δεν υπάρχει ανησυχία. Εξετάστηκε πάντως το ενδεχόμενο διακομιδής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας λόγω της μεγάλης αιμοραγίας αλλά τελικώς δεν προκρίθηκε το ενδεχόμενο αυτό.

Με πληροφορίες από agrinionews.gr

