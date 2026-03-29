Αγρίνιο: Αναζητούνται τρεις ανήλικοι για το μαχαίρωμα 16χρονου στο κέντρο της πόλης

Snapshot Τρεις 17χρονοι ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο στο κέντρο του Αγρινίου.

Το θύμα δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από ομάδα νεαρών ενώ βρισκόταν με συγγενικό του πρόσωπο.

Σε βάρος των τριών δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ο 16χρονος νοσηλεύεται μετά τη σοβαρή αιμορραγία από το τραύμα στον μηρό, με τον αρχικό κίνδυνο να έχει ξεπεραστεί.

Εξετάζεται η μεταφορά του θύματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για πιο στενή παρακολούθηση.

Εξελίξεις καταγράφονται σχετικά με το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αγρίνιο, σε πολύ μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία της πόλης, όταν 16χρονος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ξυλοδαρμού από ομάδα νεαρών, ενώ δέχθηκε επιπλέον χτυπήματα με σουγιά στο πόδι.

Σύμφωνα με το agrinionews, την ώρα του συμβάντος, το θύμα βρισκόταν στο σημείο μαζί με ένα συγγενικό του πρόσωπο και δέχθηκε την επίθεση αιφνιδιαστικά. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις αρχές, ο ανήλικος υποστήριξε πως είχε προηγούμενες διαφορές με ορισμένους από τους δράστες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έξι προσαγωγές νεαρών ατόμων. Τα άτομα αυτά αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία για την εμπλοκή τους. Αντίθετα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών 17χρονων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πλέον αναζητούνται.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 16χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Αρχικά επικράτησε έντονη ανησυχία λόγω της μεγάλης απώλειας αίματος από το τραύμα στον μηρό.

Σύμφωνα με τα νεότερα ιατρικά δεδομένα, ο άμεσος κίνδυνος έχει ξεπεραστεί και δεν συντρέχει περαιτέρω λόγος ανησυχίας. Παρόλα αυτά, οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, προκειμένου να παρακολουθηθεί πιο στενά η κατάστασή του εξαιτίας της αιμορραγίας.

