Αγρίνιο: Ταλαιπωρία για μαθητές σε εκδρομή στην Κροατία – Αγωνία στις οικογένειες τους

Θρίλερ με μαθητική εκδρομή στην Κροατία, με τις οικογένειες των μαθητών σε Αγρίνιο, Αμφιλοχία και Κατούνα να έχουν αγωνία για τα παιδιά του που έχουν εγκλωβιστεί πριν το Ζάγκρεμπ.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, η μαθητική εκδρομή, που ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Μαρτίου, αντί να κυλήσει ομαλά, μετατράπηκε σε μια νύχτα αβεβαιότητας. Από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε από τις κροατικές αρχές, με τους μαθητές να περνούν ολόκληρη τη νύχτα μέσα στο όχημα, σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, χωρίς σαφή ενημέρωση για την κατάσταση.

Την ίδια ώρα, οι γονείς, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, προχώρησαν οι ίδιοι σε επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία το πρωί του Σαββάτου, ζητώντας άμεση παρέμβαση. Η πρεσβεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπέδειξε νέα διαδρομή προκειμένου να συνεχιστεί με ασφάλεια το ταξίδι.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι μαθητές παραμένουν για ώρες σε ένα κλειστό περιβάλλον, με περιορισμένες συνθήκες άνεσης, ενώ οι γονείς ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις:

Γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση;

Γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν νωρίτερα οι διπλωματικές αρχές;

Και κυρίως, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ταλαιπωρία και τον κίνδυνο;

