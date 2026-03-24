Με 200 φαναράκια φωτίστηκε ο ουρανός του Αγρινίου για την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου

Ο ουρανός του Αγρινίου φωτίστηκε με 200 φαναράκια για την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, σε μία συγκινητική εκδήλωση που κορύφωσε τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, Τρίτη 24 Μαρτίου, ώρα 6 το απόγευμα, τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στο Αγρίνιο.

Φέτος, ο εορτασμός συνέπεσε με τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μετά τον εσπερινό της Τρίτης, στις 7:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, σε συνεργασία των κατηχητικών σχολείων του Αγίου Δημητρίου, του σχολείου και του συλλόγου γονέων.

Ο εορτασμός κορυφώθηκε, όταν οι συμμετέχοντες άφησαν στον ουρανό 200 φαναράκια, τιμώντας τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Η ατμόσφαιρα ήταν συγκινητική, ενώ η συμμετοχή του κόσμου ανέδειξε το σεβασμό και την αναγνώριση της θυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Δείτε εικόνες από την συγκινητική εκδήλωση:

Διαβάστε επίσης