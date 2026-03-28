Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο του Αγρινίου: Πληροφορίες για τραυματισμό νεαρού από μαχαίρι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεαρός φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και να δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως αναφέρει το agrinionews, στο σημείο έχει σπεύσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον νεαρό τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ γίνονται εκτεταμένες έρευνες για προσαγωγές υπόπτων ατόμων.

