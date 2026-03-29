Συναγερμός στη Νάξο: Βρέθηκαν οστά στη Μικρή Βίγλα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3) στη Λιμενική Αρχής Νάξου που ενημερώθηκε για την ανεύρεση οστών στη θαλάσσια περιοχή «Μικρή Βίγλα».

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου που εντόπισαν και περισυνέλλεξαν τμήματα οστών.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, τα ευρήματα πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Νάξου.

Διαβάστε επίσης