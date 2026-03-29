Λίβανος: Καρέ καρέ οι IDF σκοτώνουν με drone μαχητές της Χεζμπολάχ

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αρκετοί μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων χερσαίων επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο. Έδωσε σε βίντεο και συγκεκριμένη επιχείρηση όπου φαίνονται μαχητές της οργάνωσης να εντοπίζονται από τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Συγκεκριμένα η 869η Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών Μάχης εντόπισε αρκετούς οπλισμένους μαχητές της Χεζμπολάχ να εισέρχονται σε ένα κτίριο στο νότιο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας χτύπησε στο σημείο και εξόντωσε τους μαχητές.