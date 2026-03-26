Κουβέιτ: Έξι άτομα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ συνελήφθησαν γιατί σχεδίαζαν «δολοφονίες»

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ τη σύλληψη έξι ατόμων που συνδέονται με το φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που κατηγορείται για υποκίνηση "δολοφονιών" στο εμιράτο.

Τα πρόσωπα αυτά "συνδέονται με την εκτός νόμου τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ", η οποία σχεδίαζε "δολοφονίες κατά των συμβόλων και των ηγετών του κράτους και στρατολογούσε άτομα για να φέρουν εις πέρας αυτές τις αποστολές", αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Πέντε από τους συλληφθέντες έχουν κουβεϊτιανή υπηκοότητα, διευκρίνισε. Οι συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με το σιιτικό κίνημα αυξάνονται στο Κουβέιτ.

