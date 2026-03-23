Πρωθυπουργός Λιβάνου: Οι Φρουροί της Επανάστασης πίσω από το drone στο Ακρωτήρι της Κύπρου

«Οι Φρουροί της Επανάστασης διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ», σύμφωνα με τον Ναουάφ Σαλάμ

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ κατηγορεί τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης ότι διευθύνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρονται να ευθύνονται για το drone ιρανικής κατασκευής που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.
  • Ο Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ επιβλήθηκε στον Λίβανο ως απάντηση στη δολοφονία του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.
  • Η κυβέρνηση του Λιβάνου απαγόρευσε τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ και ζήτησε την παράδοση του οπλισμού της στο κράτος.
  • Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την εφαρμογή των αποφάσεων σχετικά με τη Χεζμπολάχ.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε την Κυριακή ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης που βρίσκονται στον Λίβανο διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στον πόλεμό της κατά του Ισραήλ.

Σε συνέντευξη στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Hadath, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου επέκρινε την φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία μετά τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ ως εκδίκηση για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, προκάλεσε την σφοδρή απάντηση του ισραηλινών δυνάμεων κατά του Λιβάνου.

«Δηλώθηκε ότι αυτός ο πόλεμος είναι η απάντηση στην δολοφονία του Χαμενεΐ, αυτό σημαίνει άρα ότι αυτός ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», είπε.

Nawaf Salam-Λίβανος

O πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ.

AP/Bilal Hussein

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην πτώση του drone ιρανικής κατασκευής στην βρετανική βάση στην Κύπρο λέγοντας ότι γι' αυτό είναι υπεύθυνοι οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης.

Η Λευκωσία είχε δηλώσει ότι το drone πιθανότατα εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι παρόντες και, δυστυχώς, διαχειρίζονται τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο», είπε ο Ναουάφ Σαλάμ. «Τα άτομα αυτά έχουν πλαστά διαβατήρια και μπήκαν παράνομα στην χώρα», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα την πρωτοφανή απόφαση να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καλώντας την φιλοϊρανική οργάνωση να παραδώσει τον οπλισμό της στο κράτος.

«Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις που έχουμε λάβει και εργαζόμαστε για την υλοποίησή τους», είπε ο Ναουάφ Σαλάμ.

