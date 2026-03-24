Λίβανος: Η στιγμή που ισραηλινές δυνάμεις ανατινάζουν τον μιναρέ τζαμιού

Ένα βίντεο που έφερε στο φως το μέσο Αλ Τζαζίρα, δείχνει την στιγμή κατά την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδαφίζουν τον μιναρέ ενός τζαμιού, στην πόλη Χιάμ στον νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις που ήδη βρίσκονται στην πόλη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ συγκρούστηκαν τις προηγούμενες ώρες με τους μαχητές της οργάνωσης που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν.

Video shows Israeli forces blowing up a mosque’s minaret in Khiam in southern Lebanon.



Israel says it is fighting Hezbollah but has forcibly displaced more than a million people and stands accused of trying to depopulate the entire south of the country. pic.twitter.com/CQP4AUUjwd — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 24, 2026

Παρόλα αυτά, το Ισραήλ δέχεται κριτική που το κατηγορεί ότι έχει ως σκοπό να εκτοπίσει βιαίως πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ισραήλ ήδη υπάρχουν φωνές που καλούν την κυβέρνηση Νετανιάχου να προχωρήσει στην μόνιμη στρατιωτική κατοχή της περιοχής νοτίως του ποταμού Λιτάνι, προκειμένου να δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας που θα προστατεύει το βόρειο Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Όπως είναι φυσικό πάντως το βίντεο ξεσηκώνει ήδη πλήθος αντιδράσεων στον ισλαμικό κόσμο.

