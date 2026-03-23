Ισραήλ: Από φίλια πυρά σκοτώθηκε ο 60χρονος άνδρας στο κιμπούτς, σύμφωνα με τον IDF

Ο 60χρονος Όφερ Μόσκοβιτς από το Ισραήλ, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της 22ας Μαρτίου στο κιμπούτς Μισγκάβ Αμ στο βόρειο τμήμα της χώρας, έχασε τη ζωή του από φίλια πυρά, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Μια πυροβολαρχία που ήταν σταθμευμένη κοντά στο σημείο έκανε λάθος κατά τη διάρκεια επίθεσης προς τον Λίβανο, και αρκετές από τις οβίδες προσγειώθηκαν μέσα στο κιμπούτς», αναφέρεται στην αναφορά του ισραηλινού στρατού.

Στην αρχική του δήλωση την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο προκάλεσε θύματα και ζημιές, αλλά αργότερα δήλωσε ότι «διερευνά το ενδεχόμενο ο άνδρας να μην σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή της Χεζμπολάχ, αλλά από πυρά ισραηλινού πυροβολικού».

Από την πλευρά της, η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε αρχικά την ευθύνη για την επίθεση, ισχυριζόμενη ότι επιτέθηκε σε συγκέντρωση ισραηλινών στρατευμάτων με ρουκέτες γύρω στις 8 π.μ. (τοπική ώρα).

