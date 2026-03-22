Ισραήλ: Νεκρός άνδρας σε κιμπουτς - Έρευνα για θάνατο από φίλια πυρά
Οι ισραηλινές δυνάμεις ερευνούν την προέλευση του πυροβολισμού που σκότωσε έναν κάτοικο του βόρειου Ισραήλ
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διερευνούν το ενδεχόμενο ένας Ισραηλινός να σκοτώθηκε από φίλια πυρά.
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του 60χρονου Όφερ Μόσκοβιτς, ο οποίος πέθανε το πρωί της 22ας Μαρτίου στο κιμπούτς Μισγκάβ Αμ στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, ο στρατός διερευνά το ενδεχόμενο ο άνδρας να μην σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή της Χεζμπολάχ, αλλά από πυρά ισραηλινού πυροβολικού. Η σειρήνα αεροπορικής επιδρομής δεν ηχούσε όταν χτυπήθηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Μοσκοβιτζ.
Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε νωρίτερα την ευθύνη για την επίθεση, ισχυριζόμενη ότι επιτέθηκε σε συγκέντρωση ισραηλινών στρατευμάτων με ρουκέτες γύρω στις 8 π.μ.
Η αρχική ανακοίνωση του IDF ανέφερε ότι η πυραυλική εκτόξευση από τον Λίβανο προκάλεσε θύματα και ζημιές, αλλά σημείωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.