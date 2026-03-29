Τη νύχτα που ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας έβαψε τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του

Στις 29 Μαρτίου 1956, Μεγάλη Πέμπτη για τους Καθολικούς, μία τραγωδία για τον Οίκο των Βουρβόνων γράφεται στην κατοικία Villa Giralda στο Εστορίλ της Πορτογαλίας, όπου ζούσε εξόριστη η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας.

Τυλιγμένο σε μια ισπανική σημαία, που έσκισε ο ίδιος ο Δον Χουάν από τον ιστό της κατοικίας, στο πάτωμα βρισκόταν το σώμα του μικρότερου γιου του, Αλφόνσο, μόλις 14 ετών με μία σφαίρα διαμετρήματος 22 να τον έχει βρει στο πρόσωπο.

Ο τρίτος πρωταγωνιστής της σκηνής ήταν ο μεγαλύτερος γιος, ο Χουάν Κάρλος, ο μελλοντικός βασιλιάς της Ισπανίας. Τα μάτια του πήγαιναν εναλλάξ από το πτώμα του αδελφού του στο κοκκινισμένο πρόσωπο του πατέρα του.

«Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!» – απαίτησε ο Χουάν ντε Μπορμπόν ι Μπάτενμπεργκ, κόμης της Βαρκελώνης, με τα μάτια καρφωμένα στα μάτια του γιου του.

? Estoril, 1956. Jueves Santo.



Un disparo. Un niño de 14 años muerto.

Su hermano de 18 sostenía el arma. ?



El comunicado oficial: "accidente limpiando el revólver".

Sin autopsia. Sin investigación. El arma, arrojada al mar. ?



Aquel hermano mayor era Juan Carlos de Borbón,… pic.twitter.com/TkR9NE6W2a — Mike “Flana-Gun” ? ¡??? ??, ??? ???! (@_neutrofilo) March 29, 2026

Ο Χουάν Κάρλος, 18 ετών, δεν του απάντησε.

Όλα αυτά έγιναν γνωστά δεκαετίες αργότερα.

«Ενώ ο πρίγκιπας Αλφόνσο των Βουρβόνων καθάριζε ένα πιστόλι σαλονιού μαζί με τον αδελφό του, το πιστόλι εκπυρσοκρότησε, χτυπώντας τον στην μετωπική περιοχή και πέθανε λίγα λεπτά αργότερα. Το ατύχημα συνέβη στις είκοσι ώρες και τριάντα λεπτά όταν επέστρεφα από τις λειτουργίες της Μεγάλης Πέμπτης, όπου είχα λάβει τη Θεία Κοινωνία», ανέφερε η σύντομη αλλά άφθονη δήλωση γερουνδίου από την ισπανική πρεσβεία στη Λισαβόνα, με ημερομηνία μία ημέρα μετά τα γεγονότα.

Το κείμενο ήταν η επίσημη εκδοχή του τι συνέβη, πίσω από την κλειδωμένη πόρτα όπου βρισκόταν μόνα τους τα δύο αγόρια, αφήνοντας να εννοηθεί η εκδοχή του τραγικού ατυχήματος.

Δεν υπήρξε επίσης καμία έρευνα από την πορτογαλική αστυνομία, η οποία περιορίστηκε στην καταγραφή των γεγονότων όπως τους είπαν στα αρχεία τους. Ωστόσο, σύντομα άρχισαν να διαδίδονται φήμες. Είπαν ότι δεν ήταν ο Αλφόνσο που κρατούσε το όπλο στα χέρια του, αλλά ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χουάν Κάρλος. Ειπώθηκε μάλιστα ότι δεν ήταν ατύχημα αλλά δολοφονία.

Θα περνούσαν 66 χρόνια μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Το 2022, η Corinna Larsen zu Sayn-Wittgenstein, πρώην ερωμένη του επίτιμου βασιλιά Χουάν Κάρλος Α' της Ισπανίας, αφηγήθηκε κάποιες εκμυστηρεύσεις στην κρεβατοκάμαρα και μεταξύ αυτών μία που αναφερόταν στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

«Έπαιζαν ένα ηλίθιο παιχνίδι, αλλά σε κάθε περίπτωση (ο Χουάν Κάρλος) γέμισε το όπλο. Βαθιά μέσα στην ψυχή του και στο κεφάλι του νιώθει μεγάλες ενοχές και υποφέρει από εφιάλτες εξαιτίας αυτού», είπε. Η ιστορία της Corinna, η οποία ήταν σύντροφος του πρώην βασιλιά για πέντε χρόνια, καταγράφηκε στο podcast με τίτλο «Corinna and The King» και διακρίνεται από οποιαδήποτε άλλη εκδοχή των γεγονότων γιατί, σύμφωνα με τη Δανή επιχειρηματία, είναι αυτό που της είπε ο ίδιος ο Χουάν Κάρλος ένα βράδυ του 2006 -50 χρόνια μετά από εκείνον τον θάνατο- προβληματισμένος από μια ενοχή που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ.

Ο Αλφόνσο – το σώμα του – θάφτηκε το πρωί του Σαββάτου 31 Μαρτίου στο νεκροταφείο του Κασκάις, κάτω από ισπανικό χώμα που μεταφέρθηκε με σακούλες από τη γεωργική περιοχή του Almendralejo. Μετά την τελετή, ο δον Χουάν μπήκε μόνος του στη μαύρη Bentley του και οδήγησε σε ένα απροσδιόριστο μέρος στην ακτή, όπου πέταξε το πιστόλι στη θάλασσα. «Δεν θέλω να την ξαναδώ ποτέ», είπε για να εξηγήσει την πράξη. Έκλεισε επίσης κάθε πιθανότητα να ανακαλυφθεί ποιος κρατούσε το πιστόλι διαμετρήματος 22.

Το μυστικό του τι πραγματικά συνέβη σε εκείνο το δωμάτιο θάφτηκε εκείνη την ημέρα.

Ιστορίες και υποψίες

Η απουσία επίσημης έρευνας και η μυστικότητα των Βουρβόνων κάλυψαν τον θάνατο του Αλφόνσο με μια αύρα μυστηρίου και προκάλεσαν υποψίες για κάτι που ήθελαν να κρύψουν. Ωστόσο, σιγά σιγά και συλλέγοντας διαφορετικές μαρτυρίες από μέλη της οικογένειας και μέλη του περιβάλλοντος, κατέστη δυνατό να ανασυντεθεί με κάποια ακρίβεια πώς είχαν εξελιχθεί τα γεγονότα μέσα στο γυμναστήριο.

Η πρώτη ένδειξη δόθηκε από μια επιστολή που έγραψαν στον ιδιαίτερο γραμματέα του ο Χουάν Κάρλος και ο θείος του Αλφόνσο, Δον Χάιμε ντε Μπορμπόν. «Αγαπητέ μου Ραμόν: Αρκετοί φίλοι μου επιβεβαίωσαν πρόσφατα ότι ήταν ο ανιψιός μου Χουάν Κάρλος που σκότωσε κατά λάθος τον αδελφό του Αλφόνσο», είπε.

Σε αυτό προστέθηκαν και άλλες μαρτυρίες: «Εκείνη την ημέρα η ζωή μου σταμάτησε», είπε η δόνια Μαρία ντε λας Μερσέντες λίγο καιρό αργότερα σε μια στενή φίλη και ομολόγησε ότι ένιωθε ένοχη για το θάνατο του Αλφόνσο επειδή ήταν αυτή που, για να τους αποτρέψει από το να συνεχίσουν να τσακώνονται από καθαρή πλήξη, τους επέτρεψε να πάνε και να παίξουν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μοιραίο όπλο.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Te Deum στην εκκλησία Los Jeronimos, ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος Α΄ και η βασίλισσα Σοφία στέκονται όρθιοι κατά τη διάρκεια των προσευχών, στις 27 Νοεμβρίου 1975. Στο αριστερό προσκήνιο, ο πρώην βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας και τα τρία παιδιά της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, από αριστερά: η πριγκίπισσα Κριστίνα, η πριγκίπισσα Ελένα και ο πρίγκιπας Φελίπε AP/Aρχείου

Ο ίδιος ο Δον Χουάν ντε Μπορμπόν είπε στον φίλο του Μπερνάρντο Αρνόζο ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο είδε τον Χουάν Κάρλος με το όπλο στο χέρι. Του είπε ότι πίστευε ότι ο μεγαλύτερος γιος του το είχε στρέψει στον αδερφό του νομίζοντας ότι το όπλο δεν ήταν γεμάτο και, αστειευόμενος ή απρόσεκτα, είχε πατήσει τη σκανδάλη.

Ήταν αυτή η σκηνή που τον έκανε να ουρλιάξει: «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!».

Ο Δον Ζουάν – πέθανε το 1993, σε ηλικία 79 ετών – η σχέση με τον μεγαλύτερο γιο του Χουάν Κάρλος, μέχρι τότε στοργική, έγινε ψυχρή και απόμακρη. Δεν τον συγχώρεσε ποτέ.

Το πρώτο μέτρο που πήρε ο Δον Χουάν μετά το θάνατο του Αλφόνσο ήταν να απομακρύνει τον Χουάν Κάρλος από τη σκηνή των γεγονότων. Την επόμενη μέρα στάλθηκε στην Ισπανία, όπου τελείωσε την εκπαίδευσή του μακριά από την υπόλοιπη οικογένειά του, με την οποία συναντήθηκε ελάχιστες φορές από τότε. Σε αντάλλαγμα, ο δικτάτορας Φρανσίσκο Φράνκο τον έβαλε υπό την προστασία του με την ιδέα να τον μετατρέψει σε πολιτικό. Είχε σχέδια για τον εαυτό του, αν και τα κρατούσε σε απόλυτη μυστικότητα.

Το 1962 ο Χουάν Κάρλος παντρεύτηκε τη Σοφία της Ελλάδας και, το 1969, ο Φράνκο μετέτρεψε τελικά το έργο που τον είχε ως πρωταγωνιστή σε νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο του αρχηγού του κράτους του 1947, ένας Βουρβόνος θα επέστρεφε στο θρόνο της Ισπανίας μετά το θάνατο του Φράνκο. Με δυναστικό δικαίωμα, η θέση αντιστοιχούσε στον Δον Χουάν, γιο του Αλφόνσου XIII, αλλά στις 22 Ιουλίου 1969 ο δικτάτορας ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του και, με άλλο νόμο, έκανε τον Χουάν Κάρλος νόμιμο διάδοχο του θρόνου, παρακάμπτοντας τον πατέρα του. Ο Δον Χουάν περιέγραψε αυτόν τον νόμο ως «τερατώδες τερατούργημα» και δεν ήθελε να παραιτηθεί από τα δυναστικά του δικαιώματα. Αν οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν ψυχρές και απόμακρες, από εκεί και πέρα διακόπηκαν οριστικά.

Ο δικτάτορας Φρανσίσκο Φράνκο πέθανε στις 20 Νοεμβρίου 1975 και δύο ημέρες αργότερα ο Χουάν Κάρλος Α' των Βουρβόνων ανακηρύχθηκε επίσημα βασιλιάς της Ισπανίας. Ήταν 37 ετών και βρισκόταν στη χώρα για σχεδόν είκοσι χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα δεν είχε πει ποτέ λέξη για το θάνατο του αδελφού του. Ούτε θα το έκανε μετά: η μόνη δημόσια χειρονομία προς τον Αλφόνσο ολόκληρης της βασιλείας του ήταν να επαναπατρίσει τα λείψανά του το 1992 για να τα βάλει στο οικογενειακό πάνθεον.

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος χαιρετά κατά τη διάρκεια μιας ταυρομαχίας στην αρένα του Αρανχουέζ, στη Μαδρίτη της Ισπανίας. AP/Andrea Comas

«Δεν θα συνέλθω ποτέ»

Ο Χουάν Κάρλος Α' φορούσε το στέμμα της Ισπανίας για σχεδόν σαράντα χρόνια, μέχρι που μια σειρά από ερωτικά και οικονομικά σκάνδαλα τον ανάγκασαν να παραιτηθεί το 2014, όταν άφησε τον θρόνο στον γιο του Φελίπε, αν και διατήρησε τον τιμητικό τίτλο του «Επίτιμου Βασιλιά».

Μόλις ένα χρόνο μετά την παραίτηση αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον «Αλφονσίτο», ο οποίος ήταν ήδη νεκρός και θαμμένος για 58 χρόνια. «Τώρα μου λείπει πολύ. Να μην τον έχω δίπλα μου. Να μην μπορώ να του μιλήσω. Ήμασταν πολύ δεμένοι, τον αγαπούσα πολύ και με αγαπούσε πολύ. Ήταν πολύ ωραίος», είπε μπροστά στις κάμερες στο ντοκιμαντέρ «Εγώ, ο Χουάν Κάρλος Α', Βασιλιάς της Ισπανίας», του Ισπανο-Γάλλου σκηνοθέτη Μιγκέλ Κουρτουά.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όταν δημοσίευσε το Reconciliation, στον πρόλογο, ο Χουάν Κάρλος εξηγεί τι τον οδήγησε να κάνει γνωστά τα απομνημονεύματά του, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις ρητές επιθυμίες του πατέρα του. «Ο πατέρας μου πάντα με συμβούλευε να μην γράφω τα απομνημονεύματά μου. Οι βασιλιάδες δεν ομολογούν. Και ακόμη λιγότερο, δημόσια. Τα μυστικά του παραμένουν θαμμένα στο σκοτάδι των ανακτόρων. Γιατί δεν Τον υπακούω σήμερα; Γιατί άλλαξα γνώμη; Γιατί νιώθω ότι μου κλέβουν την ιστορία», λέει εκεί.

Αφιερώνει μόνο ένα σύντομο κεφάλαιο στον θάνατο του Αλφόνσο με τίτλο «Τραγωδία». «Δεν μου άρεσε να μιλάω γι' αυτό και είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Δεν θα συνέλθω ποτέ από αυτή την τραγωδία. Το βάρος της θα είναι μαζί μου για πάντα», μπορεί να διαβαστεί στην αρχή.

Μόνο αργότερα αφηγείται τη σκηνή: «Δεν είχαμε ιδέα ότι είχε μείνει μια σφαίρα στη θαλάμη. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός στον αέρα, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον αδερφό μου στο μέτωπο. Πέθανε στην αγκαλιά του πατέρα μας», λέει.

