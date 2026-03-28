Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

Σε τιμή ρεκόρ πουλήθηκε ένα κριάρι 14 μηνών στην Τουρκία στο αστρονομικό πόσο των 1.110.00 λιρών (πάνω από 21.000 ευρώ) με τιμή εκκίνησης τις 50.000 λίρες (περίπου 1.000 ευρώ).

O νέος ιδιοκτήτης του, ο κτηνοτρόφος Εμρέ Σοΐμέρ, υποστήριξε ότι στη φετινή δημοπρασία επέλεξε το καλύτερο από τα 120 κριάρια, καθώς διαθέτει εξαιρετικές γενετικές ιδιότητες, γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άλλων ιδιοκτητών κοπαδιών, δημιουργώντας ένα πολύ σκληρό περιβάλλον πώλησης.

«Είμαι ευτυχής που ενέταξα αυτό το κριάρι στο κοπάδι μου, λόγω των αιματολογικών του τιμών, των κέρατων, της στάσης, της σωματικής διάπλασης και πολλών άλλων χαρακτηριστικών του. Το ήθελα πραγματικά πολύ. Αυτή η τιμή είναι υψηλή, πολύ υψηλή, αλλά μερικές φορές πρέπει να ξοδέψουμε αυτά τα ποσά για να επενδύσουμε στο μέλλον», είπε στα τουρκικά μέσα.

Ο ιδιοκτήτης εξήγησε ότι από τη στιγμή που έληξε η δημοπρασία τα τηλέφωνά του δεν σταμάτησαν να χτυπάνε και ότι τον καλούσαν κτηνοτρόφοι από πολλά μέρη της χώρας,με τις αιτήσεις μέχρι στιγμής να έχουν φτάσει τις 150.

«Όλοι θέλουν να ενσωματώσουν αυτά τα γενετικά χαρακτηριστικά στο κοπάδι τους», δήλωσε.

Ο Σόμερ, επισημαίνοντας ότι οι πωλήσεις του αφορούν ζώα αναπαραγωγής της φυλής Μερίνος, πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή, η τιμή για τα θηλυκά αρνιά 5 μηνών είναι 27.000 λίρες, ενώ για τα αρσενικά 30.000 λίρες. Το πρώτο αρνί του πρωταθλητή μας κριαριού θα γεννηθεί σε 8-10 μήνες. Δεν ζητάμε προκαταβολή, αλλά οι παραγγελίες για ένα χρόνο έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Όποια και αν είναι η τιμή των αρνιών εκείνη την περίοδο, θα πραγματοποιήσουμε τις πωλήσεις μας με βάση αυτή την τιμή. Σχεδιάζουμε να λάβουμε 150-200 αρνιά από τις προβατίνες που θα ζευγαρώσει ο κριός μας σε ένα χρόνο», είπε.