Βρετανός οικονομολόγος προειδοποιεί: Έρχεται ενεργειακή κρίση στα τέλη Απριλίου στην Ευρώπη

Εύη Απολλωνάτου

Ανεφοδιασμός με καύσιμα, φωτογραφία αρχείου

  • Ο Νικ Μπάτλερ προειδοποιεί ότι η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη θα κορυφωθεί στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου λόγω ζημιών σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο.
  • Η κρίση δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο στο Ιράν ή σε πολιτικές συμφωνίες, αλλά στις καταστροφές σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διύλισης στο Κατάρ και το Κουβέιτ.
  • Οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παγκόσμιες, με έλλειψη ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, καθώς βασικοί εξαγωγείς φυσικού αερίου δεν μπορούν να προμηθεύσουν την αγορά.
  • Ο Μπάτλερ καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να αυξήσει την πετρελαϊκή παραγωγή στη Βόρεια Θάλασσα και να λάβει μέτρα προστασίας κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως η διατροφική αλυσίδα, τα σχολεία και τα νοσοκομεία.
  • Αναμένει αναπόφευκτες ελλείψεις καυσίμων στη Βρετανία και τονίζει την ανάγκη κρατικής παρέμβασης για την αποφυγή χάους στην αγορά.
Τις εκτιμήσεις του για το ενεργειακό σοκ που θα προκαλέσει στις οικονομίες παγκοσμίως ο πόλεμος στο Ιράν έδωσε ο Βρετανός οικονομολόγος, Νικ Μπάτλερ, ο οποίος υπήρξε ενεργειακός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης του Γκόρντον Μπράουν και εργαζόταν σχεδόν 30 χρόνια για τον πετρελαϊκό κολοσσό ΒΡ.

Σε ερώτηση αν πιστεύει τη δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο ότι η πολεμική σύγκρουση θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες ο Νικ Μπάτλερ εξήγησε ότι η ζημιά που έχει ήδη γίνει στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή είναι αυτή που προκαλεί τα προβλήματα στην αγορά ενέργειας.

«Είμαι σίγουρος ότι εκείνος (σ.σ. Μάρκο Ρούμπιο) γνωρίζει περισσότερα για τον τρόπο σκέψης του κ. Τραμπ από εμένα αλλά δεν πιστεύω ότι το τέλος του πολέμου – εάν υπήρχε μία συμφωνία αυτή την εβδομάδα μεταξύ του κ. Γουίτκοφ, του κ. Κούσνερ και των Ιρανών- δεν πιστεύω ότι αυτό θα τερμάτιζε το ενεργειακό πρόβλημα επειδή δεν είναι μία ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε, όπως έχει συμβεί με πολλές (σ.σ. κρίσεις) στο παρελθόν», είπε στο βρετανικό δίκτυο Sky News ο Βρετανός οικονομολόγος.

Και πρόσθεσε: «Είναι μία κρίση τώρα η οποία προκαλείται από την πραγματική καταστροφή εγκαταστάσεων παραγωγής, όπως στο Κατάρ και εγκαταστάσεις παραγωγής και διύλισης, όπως στο Κουβέιτ. Και επειδή εξαρτόμαστε πολύ από τον Περσικό Κόλπο αυτό επηρεάζει την παγκόσμια αγορά. Γι’ αυτό τώρα οι άνθρωποι ανησυχούν ότι υπάρχει μία αναπτυσσόμενη έλλειψη ντίζελ και καυσίμων για αεροσκάφη».

Παράλληλα εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα πληγεί από την ενεργειακή κρίση στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, όπως εκτίμησε και ο επικεφαλής της πετρελαϊκής εταιρείας Shell.

«Όπως είπε το αφεντικό της Shell αυτή την εβδομάδα αυτή η κρίση ξεκινάει στην Ασία επειδή είναι οι κύριοι εισαγωγείς απευθείας από τον Κόλπο αλλά αυτές είναι παγκόσμιες αγορές επομένως θα φτάσει να μας επηρεάσει. Εκείνος είπε ότι το σημείο πίεσης εδώ στην Ευρώπη θα είναι στα τέλη Απριλίου, στις αρχές Μαΐου και συμφωνώ με αυτό. Είναι προφανές ότι έρχεται και αυτό δεν θα το αποφύγουμε απλώς με μία πολιτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ένα τέλος στους βομβαρδισμούς», τόνισε ο Νικ Μπάτλερ.

Όπως ανέφερε οι βομβαρδισμοί στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κατάρ είναι σημαντικές και θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν. Αυτό σημαίνει ότι ένας βασικός εξαγωγέας φυσικού αερίου δεν θα μπορεί να προμηθεύσει την παγκόσμια αγορά και γι’ αυτό θα υπάρξουν επιπτώσεις αργά ή γρήγορα για όλους είτε αγοράζουν απευθείας από το Κατάρ είτε όχι.

Επιπλέον κάλεσε την βρετανική κυβέρνηση να λάβει μέτρα και να αυξήσει την πετρελαϊκή παραγωγή της . «Πρώτα απ’ όλα πιστεύω ότι θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τη δική μας παραγωγή από τη Βόρεια Θάλασσα και αυτό κάνουν και άλλες χώρες. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας έχει ζητήσει από χώρες μέλη να το κάνουν αυτό. (…) Αυτό δεν θα λύσει ολόκληρη την κρίση αλλά θα πρέπει να το κάνουν αυτό», είπε ο Νικ Μπάτλερ.

Σημείωσε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για ελλείψεις στα καύσιμα τις οποίες θεωρεί αναπόφευκτες να συμβούν το επόμενο διάστημα στη Βρετανία αλλά και να προστατευθούν βασικοί τομείς της οικονομίας, όπως τη διατροφική αλυσίδα, τα σχολεία, τα νοσοκομεία. «Πιστεύω ότι θα υπάρξουν κάποιες ελλείψεις το επόμενο διάστημα εξαιτίας των όσων έχουν συμβεί ήδη και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό κοιτάζοντας ποιος θα λάβει προστασία και ποιος όχι. Δεν πιστεύω ότι η οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να το αφήσει αυτό στην αναρχία της ανοιχτής αγοράς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προστατεύσουν τμήματα - «κλειδιά» της οικονομίας», υπογράμμισε ο Βρετανός οικονομολόγος.

