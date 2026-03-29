Ισραήλ: Φωτιά σε δεξαμενές χημικών στην Μπερ Σεβά μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εργάζονται για να περιορίσουν την φωτιά που ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης χημικών σε ένα εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Neot Hovav στην Μπερ Σεβά στο Ισραήλ.

Η φωτιά ξέσπασε μετά από πυραυλική επίθεση του Ιράν και στα ισραηλινά ΜΜΕ υπάρχουν αναφορές για διαρροή επικίνδυνων υλικών.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ το προσωπικό της εγκατάστασης και των γειτονικών εργοστασίων έχει εκκενωθεί.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από το κοινό να μην πλησιάζει την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας και διάσωσης έως ότου οι αρχές μπορέσουν να εκτιμήσουν την κατάσταση.

