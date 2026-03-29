Ιράν: Απειλές για χτύπημα κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν»

Το αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower και άλλα πολεμικά πλοία διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο

Ο υποναύαρχος Σαχράμ Ιρανί απείλησε με επίθεση κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» με παράκτιους πυραύλους μόλις εισέλθει στην εμβέλειά τους.

Η ιρανική πλευρά θεωρεί την επίθεση στην φρεγάτα Ντένα από αμερικανική τορπίλη ως αιτία εκδίκησης.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για διπλό παιχνίδι, με δημόσιες διαπραγματεύσεις και μυστικά σχέδια χερσαίας επίθεσης.

Το Πεντάγωνο προετοιμάζει περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, που δεν θα αποτελέσουν πλήρη εισβολή, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.

Ο αμερικανικός στρατός ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή με την άφιξη του πλοίου Tripoli και περίπου 3.500 ναυτών και πεζοναυτών.

Ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, υποναύαρχος Σαχράμ Ιρανί προειδοποίησε για χτύπημα κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν».

Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» εισέλθει στην εμβέλειά μας, θα δεχθεί πυρά από παράκτιους πυραύλους ως εκδίκηση για τους μάρτυρες του Ντένα, δήλωσε ο Σαχράμ Ιρανί.

Οι «μάρτυρες του Ντένα» είναι οι Ιρανοί ναύτες στην φρεγάτα του ιρανικού πολεμικού ναυτικού το οποίο βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανική τορπίλη σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς πεζοναύτες και τους συμμάχους τους»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν χερσαία επίθεση, ενώ παράλληλα διεξάγουν δημόσια διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαπραγμάτευσης και διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», είπε ο Γκαλιμπάφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να τους επιτεθούν και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε τους Ιρανούς να ενωθούν, τονίζοντας ότι η χώρα εμπλέκεται σε «έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο» που βρίσκεται «στο πιο κρίσιμο στάδιο».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», δήλωσε ακόμη.

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους χθες Σάββατο, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις που θα διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες.

Τέτοιες επιχειρήσεις δεν θα ισοδυναμούν με πλήρη εισβολή στο Ιράν, σύμφωνα με αυτούς τους αξιωματούχους, αλλά θα περιλαμβάνουν επιδρομές σε ιρανικό έδαφος από ειδικές δυνάμεις και άλλα στρατεύματα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες την άφιξη στη Μέση Ανατολή του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli, που θα ηγηθεί μιας ναυτικής δύναμης αποτελούμενης από «περίπου 3.500» ναύτες και πεζοναύτες.

