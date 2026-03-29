Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Newsbomb

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αύριο Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και λίγα χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά.
  • Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές το μεσημέρι και απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με ισχυρότερους 6 με 7 μποφόρ στην Κρήτη, όπου αναμένεται εξασθένηση από το απόγευμα.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 17 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.
  • Κατά τόπους παγετός προβλέπεται νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη με πιθανότητα ομίχλης.
Snapshot powered by AI

Άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα Κυριακή, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, μια μάζα ψυχρού αέρα, ασυνήθιστη για αυτή την εποχή του χρόνου, θα κατεβεί από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη λεκάνη της Μεσογείου. Η αλληλεπίδραση αυτών των ρευμάτων με τις θάλασσές μας θα ευνοήσει τη δημιουργία ενός συστήματος χαμηλού βαρομετρικού.

Ο στροβιλισμός θα ενταθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, τροφοδοτούμενος από τη ζέστη των θαλασσών που εξακολουθούν να είναι ασυνήθιστα ήπιες για την εποχή και προσελκύοντας υγρά νότια ρεύματα, συνθήκες που θα ευνοήσουν την ενδυνάμωσή του και την πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν σημαντικά μεταξύ Τετάρτης 1 Απριλίου και Πέμπτης 2 Απριλίου, με κίνδυνο ισχυρών βροχοπτώσεων και πολύ ισχυρών ριπών ανέμου. Η παρουσία ευνοϊκών ρευμάτων σε μεγάλο υψόμετρο θα συμβάλει στη δομή του στροβίλου, προσελκύοντας υγρό αέρα από το νότο και ευνοώντας ακραία φαινόμενα όπως χαλαζοθύελλες και καταιγίδες, που προς το παρόν δείχνουν να περιορίζονται στο δυτικό μέρος της χώρας.

Σήμερα πάντως σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά παράκτια και το ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Κατά τόπους παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή της Κρήτης 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις στην Αττική πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 17 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα ανατολικά και το μεσημέρι - απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά παράκτια νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα παράκτια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πρόσκαιρα θα σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις Σποράδες ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις έως το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
