Δάσος της Δαδιάς: Από την οικολογική καταστροφή του 2023 στη δηλητηρίαση του μαυρόγυπα

Από τις στάχτες των πυρκαγιών στα δηλητηριασμένα δολώματα, το δάσος της Δαδιάς δεν προλαβαίνει να ανασάνει

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
Το Δάσος της Δαδιάς, ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους άγριας ζωής στην Ευρώπη, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αρνητικών ειδήσεων, αυτή τη φορά εξαιτίας μιας σοβαρής περιβαλλοντικής υπόθεσης με έντονα στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Η αποκάλυψη δηλητηρίασης μαυρόγυπων και άλλων προστατευόμενων ειδών προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που το οικοσύστημα της περιοχής εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από τον εντοπισμό νεκρών ζώων σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Δαδιάς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μαυρόγυπες (Aegypius monachus), είδος αυστηρά προστατευόμενο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και άλλα άγρια ζώα.

Michel Gunther / WWF

Μαυρόγυπες στη Δαδιά

WWF International

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και των επιστημονικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τα ζώα φαίνεται να κατανάλωσαν δηλητηριασμένα δολώματα. Πρόκειται για μια παράνομη πρακτική, η οποία χρησιμοποιείται συχνά με στόχο την εξόντωση θηρευτών, ωστόσο έχει ευρύτερες και ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή ειδικών συνεργείων και εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης δηλητηριασμένων ουσιών, προκειμένου να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν τυχόν επιπλέον επικίνδυνα δολώματα. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα και τους δράστες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά συγκεκριμένα στοιχεία.

Εικόνα από το Δάσος της Δαδιάς στον Έβρο

Σοβαρό πλήγμα για τον μαυρόγυπα

Η δηλητηρίαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του είδους που επλήγη. Ο μαυρόγυπας αποτελεί ένα από τα πιο σπάνια αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης, με τη μοναδική αναπαραγόμενη αποικία στα Βαλκάνια να εντοπίζεται στην περιοχή της Δαδιάς.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ακόμη και η απώλεια λίγων ατόμων μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τον πληθυσμό, καθώς πρόκειται για είδος με χαμηλό ρυθμό αναπαραγωγής. Η προστασία του μαυρόγυπα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολυετών προγραμμάτων διατήρησης, με σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η οποία πλέον τίθεται σε κίνδυνο.

Επιπλέον, οι μαυρόγυπες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο οικοσύστημα, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της φύσης από νεκρά ζώα και περιορίζοντας την εξάπλωση ασθενειών. Η απώλειά τους δεν είναι μόνο ζήτημα βιοποικιλότητας αλλά και δημόσιας υγείας.

Μαυρόγυπας

birdsoftheworld.org

Η καταστροφή από τη μεγάλη φωτιά του 2022 και οι πληγές που δεν έχουν επουλωθεί

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή. Το 2022, το Δάσος της Δαδιάς επλήγη από μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, με εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και σοβαρές επιπτώσεις στην πανίδα.

Η φωτιά κατέκαψε τεράστια περιοχή του δάσους, επηρεάζοντας άμεσα την αναπαραγωγή και την επιβίωση πολλών ειδών, μεταξύ των οποίων και τα αρπακτικά πουλιά. Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης που ακολούθησαν, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η οικολογική ισορροπία παραμένει εύθραυστη.

Εικόνα από τη μεγάλη φωτιά του 2022 στη Δαδιά

Eurokinissi

Το Δάσος της Δαδιάς αποτελεί μέρος του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους βιότοπους αρπακτικών πουλιών στην Ευρώπη. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 35 είδη ημερόβιων αρπακτικών, γεγονός που την καθιστά μοναδική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η γεωγραφική της θέση, στα σύνορα Ευρώπης και Ασίας, την καθιστά κομβικό σημείο για τα μεταναστευτικά πουλιά, ενώ η ποικιλία οικοτόπων ενισχύει τη βιοποικιλότητα. Εκτός από τους γύπες, η περιοχή φιλοξενεί θηλαστικά όπως λύκους και ζαρκάδια, καθώς και πλήθος άλλων ειδών.

Η προστασία της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο διεθνών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την εντατικοποίηση των ελέγχων και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων παραμένει μία από τις πιο σοβαρές απειλές για την άγρια ζωή στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται αυστηρά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται συντονισμένη δράση, τόσο σε επίπεδο καταστολής όσο και πρόληψης, με έμφαση στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών επιτήρησης και άμεσης επέμβασης, προκειμένου να αποτρέπονται αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Ένα ακόμη «καμπανάκι» για τη Δαδιά

Η υπόθεση της δηλητηρίασης αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τις πιέσεις που δέχεται το Δάσος Δαδιάς. Από τις μεγάλες πυρκαγιές μέχρι τις παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες, το οικοσύστημα της περιοχής βρίσκεται αντιμέτωπο με διαδοχικές προκλήσεις.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανάγκη για ουσιαστική προστασία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση ενός μοναδικού φυσικού πλούτου. Για τους ειδικούς, η Δαδιά αποτελεί ένα «τεστ» για την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας - και η έκβασή του θα κρίνει πολλά για το μέλλον της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Κήπος των Λουλουδιών της Πρώτης Κυρίας της Βενεζουέλας - Αρχηγός εγκληματικής δυναστείας

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το πρώτο του γκολ στο NCAA πανηγύρισε ο Παπαϊωάννου (video)

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Παρουσιαστές γδύθηκαν στον αέρα ακολουθώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης για τον καύσωνα

15:05ΥΓΕΙΑ

Τι τρώει μέσα σε μια μέρα ένας γαστρεντερολόγος;

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί για το τροχαίο με τους δύο νεκρούς

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Απαγορεύτηκε η είσοδος του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή Βαΐων

14:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου από το νοσοκομείο: «Είμαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς πεζοναύτες και τους συμμάχους τους για να τους τιμωρήσουμε μια για πάντα»

14:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η σοκαριστική στιγμή του πιο βίαιου νοκ-άουτ που άφησε την αθλήτρια να πνίγεται

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Δάσος της Δαδιάς: Από την οικολογική καταστροφή του 2022 στη δηλητηρίαση του μαυρόγυπα - Ένα οικοσύστημα που παλεύει να αναγεννηθεί

13:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ θα προσπαθεί πάντα για την καθαρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένας μήνας πολέμου - Το αμερικανικό σχέδιο των χερσαίων επιχειρήσεων με επιδρομές στα Στενά του Ορμούζ και κατάληψη του Χαργκ - Στην περιοχή χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή άνευ προηγουμένου για τα πυρηνικά – Το νέο δόγμα και η παγκόσμια «σκακιέρα» κινδύνου

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας έβαψε τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του - «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!»

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο ανήλικο κορίτσι υπό την επήρεια αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

13:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το πραγματικό της όνομα και το άγνωστο τραγούδι πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό της - «Μωρέ δεν με βγάζετε όπως θέλετε;»

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγέλη λύκων θανατώθηκε σε πάρκο, όταν στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου

13:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξετε για μην πέσετε σε «παγίδα» - Τα 5 «μυστικά»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο τα ξημερώματα στα Εξάρχεια: 114 προσαγωγές

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στη δοκιμή κινητήρα για πύραυλο ικανό να χτυπήσει τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η σοκαριστική στιγμή του πιο βίαιου νοκ-άουτ που άφησε την αθλήτρια να πνίγεται

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας έβαψε τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του - «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!»

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Απαγορεύτηκε η είσοδος του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή Βαΐων

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί για το τροχαίο με τους δύο νεκρούς

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε μετά την προβολή του επίμαχου βίντεο στο δικαστήριο – «Αντιμετωπίστηκα σαν πόρνη»

13:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το πραγματικό της όνομα και το άγνωστο τραγούδι πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό της - «Μωρέ δεν με βγάζετε όπως θέλετε;»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένας μήνας πολέμου - Το αμερικανικό σχέδιο των χερσαίων επιχειρήσεων με επιδρομές στα Στενά του Ορμούζ και κατάληψη του Χαργκ - Στην περιοχή χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

10:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές αρνιού και κατσικιού ενόψει Πάσχα - Τουλάχιστον 3 ευρώ πάνω το κιλό σε σχέση με πέρυσι

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Τον άφησε αβοήθητο

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς πεζοναύτες και τους συμμάχους τους για να τους τιμωρήσουμε μια για πάντα»

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

13:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξετε για μην πέσετε σε «παγίδα» - Τα 5 «μυστικά»

07:45LIFESTYLE

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Το παραμύθι που έγινε εφιάλτης για την καλλονή των 90s

12:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης - Διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ