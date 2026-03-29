Δάσος της Δαδιάς: Από την οικολογική καταστροφή του 2023 στη δηλητηρίαση του μαυρόγυπα

Το Δάσος της Δαδιάς, ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους άγριας ζωής στην Ευρώπη, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αρνητικών ειδήσεων, αυτή τη φορά εξαιτίας μιας σοβαρής περιβαλλοντικής υπόθεσης με έντονα στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Η αποκάλυψη δηλητηρίασης μαυρόγυπων και άλλων προστατευόμενων ειδών προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που το οικοσύστημα της περιοχής εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από τον εντοπισμό νεκρών ζώων σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Δαδιάς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μαυρόγυπες (Aegypius monachus), είδος αυστηρά προστατευόμενο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και άλλα άγρια ζώα.

Μαυρόγυπες στη Δαδιά WWF International

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και των επιστημονικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τα ζώα φαίνεται να κατανάλωσαν δηλητηριασμένα δολώματα. Πρόκειται για μια παράνομη πρακτική, η οποία χρησιμοποιείται συχνά με στόχο την εξόντωση θηρευτών, ωστόσο έχει ευρύτερες και ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή ειδικών συνεργείων και εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης δηλητηριασμένων ουσιών, προκειμένου να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν τυχόν επιπλέον επικίνδυνα δολώματα. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα και τους δράστες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά συγκεκριμένα στοιχεία.

Εικόνα από το Δάσος της Δαδιάς στον Έβρο

Σοβαρό πλήγμα για τον μαυρόγυπα

Η δηλητηρίαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του είδους που επλήγη. Ο μαυρόγυπας αποτελεί ένα από τα πιο σπάνια αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης, με τη μοναδική αναπαραγόμενη αποικία στα Βαλκάνια να εντοπίζεται στην περιοχή της Δαδιάς.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ακόμη και η απώλεια λίγων ατόμων μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τον πληθυσμό, καθώς πρόκειται για είδος με χαμηλό ρυθμό αναπαραγωγής. Η προστασία του μαυρόγυπα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολυετών προγραμμάτων διατήρησης, με σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η οποία πλέον τίθεται σε κίνδυνο.

Επιπλέον, οι μαυρόγυπες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο οικοσύστημα, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της φύσης από νεκρά ζώα και περιορίζοντας την εξάπλωση ασθενειών. Η απώλειά τους δεν είναι μόνο ζήτημα βιοποικιλότητας αλλά και δημόσιας υγείας.

Μαυρόγυπας birdsoftheworld.org

Η καταστροφή από τη μεγάλη φωτιά του 2022 και οι πληγές που δεν έχουν επουλωθεί

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή. Το 2022, το Δάσος της Δαδιάς επλήγη από μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, με εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και σοβαρές επιπτώσεις στην πανίδα.

Η φωτιά κατέκαψε τεράστια περιοχή του δάσους, επηρεάζοντας άμεσα την αναπαραγωγή και την επιβίωση πολλών ειδών, μεταξύ των οποίων και τα αρπακτικά πουλιά. Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης που ακολούθησαν, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η οικολογική ισορροπία παραμένει εύθραυστη.

Εικόνα από τη μεγάλη φωτιά του 2022 στη Δαδιά Eurokinissi

Το Δάσος της Δαδιάς αποτελεί μέρος του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους βιότοπους αρπακτικών πουλιών στην Ευρώπη. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 35 είδη ημερόβιων αρπακτικών, γεγονός που την καθιστά μοναδική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η γεωγραφική της θέση, στα σύνορα Ευρώπης και Ασίας, την καθιστά κομβικό σημείο για τα μεταναστευτικά πουλιά, ενώ η ποικιλία οικοτόπων ενισχύει τη βιοποικιλότητα. Εκτός από τους γύπες, η περιοχή φιλοξενεί θηλαστικά όπως λύκους και ζαρκάδια, καθώς και πλήθος άλλων ειδών.

Η προστασία της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο διεθνών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την εντατικοποίηση των ελέγχων και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων παραμένει μία από τις πιο σοβαρές απειλές για την άγρια ζωή στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται αυστηρά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται συντονισμένη δράση, τόσο σε επίπεδο καταστολής όσο και πρόληψης, με έμφαση στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών επιτήρησης και άμεσης επέμβασης, προκειμένου να αποτρέπονται αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Ένα ακόμη «καμπανάκι» για τη Δαδιά

Η υπόθεση της δηλητηρίασης αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τις πιέσεις που δέχεται το Δάσος Δαδιάς. Από τις μεγάλες πυρκαγιές μέχρι τις παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες, το οικοσύστημα της περιοχής βρίσκεται αντιμέτωπο με διαδοχικές προκλήσεις.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανάγκη για ουσιαστική προστασία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση ενός μοναδικού φυσικού πλούτου. Για τους ειδικούς, η Δαδιά αποτελεί ένα «τεστ» για την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας - και η έκβασή του θα κρίνει πολλά για το μέλλον της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα.

