Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο

Συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρεμπόδιση «χωρίς λόγο ή αιτία» του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων και έκανε λόγο για «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία».

«Από την ισπανική κυβέρνηση, καταδικάζουμε αυτήν την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και απαιτούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Καθώς χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το σημερινό περιστατικό «προσβολή όχι μόνο προς τους πιστούς, αλλά και προς κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία». Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε στο X ότι είναι «απαράδεκτο το γεγονός ότι τους εμποδίστηκε η είσοδος». Ανέφερε ότι ζήτησε από τον Ιταλό πρέσβη στο Ισραήλ να μεταφέρει την ένσταση της ιταλικής κυβέρνησης για την απόφαση αυτή, και έδωσε εντολή στο ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη Τζόναθαν Πελέντ για «διευκρινίσεις».

«Αυτό είναι οδυνηρό για όλους τους Χριστιανούς», γράφει ο Γερμανός πρέσβης Στέφεν Ζάιμπερτ, που εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γερμανίας στον Καθολικό Πατριάρχη.

Καταδίκη και από τον Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την απόφαση των ισραηλινών αρχών να εμποδίσουν την είσοδο του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν σήμερα το πρωί τη λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων.

«Εκφράζω την πλήρη υποστήριξή μου στον Λατίνο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ και στους χριστιανούς των Αγίων Τόπων, στους οποίους δεν επιτρέπεται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο», δήλωσε στο Χ ο Μακρόν.

Και συνέχισε: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του status quo των Ιερών Τόπων της Ιερουσαλήμ. Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να είναι εγγυημένη για όλες τις θρησκείες».

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύσει την πρόσβαση στην Παλιά Πόλη σε οποιονδήποτε εκτός από τους κατοίκους ή τους ιδιοκτήτες καταστημάτων. Οι περιορισμοί επεκτείνονται σε όλους τους ιερούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Δυτικού Τείχους, του Τζαμιού Αλ-Ακσά και της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου, οι οποίοι παραμένουν κλειστοί από τις 6 Μαρτίου. Οι συγκεντρώσεις στην Ιερουσαλήμ παραμένουν περιορισμένες σε 50 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης πρόσβασης σε καταφύγιο.

Μάλιστα ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε τη δήλωσή του στο Χ στα γαλλικά αλλά και στα εβραϊκά.

