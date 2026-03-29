Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρεμπόδιση «χωρίς λόγο ή αιτία» του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων και έκανε λόγο για «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία».

«Από την ισπανική κυβέρνηση, καταδικάζουμε αυτήν την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και απαιτούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Καθώς χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το σημερινό περιστατικό «προσβολή όχι μόνο προς τους πιστούς, αλλά και προς κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία». Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε στο X ότι είναι «απαράδεκτο το γεγονός ότι τους εμποδίστηκε η είσοδος». Ανέφερε ότι ζήτησε από τον Ιταλό πρέσβη στο Ισραήλ να μεταφέρει την ένσταση της ιταλικής κυβέρνησης για την απόφαση αυτή, και έδωσε εντολή στο ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη Τζόναθαν Πελέντ για «διευκρινίσεις».

«Αυτό είναι οδυνηρό για όλους τους Χριστιανούς», γράφει ο Γερμανός πρέσβης Στέφεν Ζάιμπερτ, που εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γερμανίας στον Καθολικό Πατριάρχη.

Καταδίκη και από τον Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την απόφαση των ισραηλινών αρχών να εμποδίσουν την είσοδο του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν σήμερα το πρωί τη λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων.

«Εκφράζω την πλήρη υποστήριξή μου στον Λατίνο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ και στους χριστιανούς των Αγίων Τόπων, στους οποίους δεν επιτρέπεται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο», δήλωσε στο Χ ο Μακρόν.
Και συνέχισε: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του status quo των Ιερών Τόπων της Ιερουσαλήμ. Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να είναι εγγυημένη για όλες τις θρησκείες».

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύσει την πρόσβαση στην Παλιά Πόλη σε οποιονδήποτε εκτός από τους κατοίκους ή τους ιδιοκτήτες καταστημάτων. Οι περιορισμοί επεκτείνονται σε όλους τους ιερούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Δυτικού Τείχους, του Τζαμιού Αλ-Ακσά και της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου, οι οποίοι παραμένουν κλειστοί από τις 6 Μαρτίου. Οι συγκεντρώσεις στην Ιερουσαλήμ παραμένουν περιορισμένες σε 50 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης πρόσβασης σε καταφύγιο.

Μάλιστα ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε τη δήλωσή του στο Χ στα γαλλικά αλλά και στα εβραϊκά.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο χορός του πατέρα με τη νύφη που συγκίνησε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο - Καταδίκη από τον Ισπανό πρωθυπουργό

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,7 εκατ. ευρώ

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που μαχαίρωσαν τον 16χρονο - Οι στιγμές μετά το αιματηρό επεισόδιο

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς κλάπηκαν από μουσείο κοντά στην Πάρμα

22:24ΕΘΝΙΚΑ

Εορτάστηκε παρουσία Δαβάκη η επέτειος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μπλακ άουτ σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις αεροπορικές επιδρομές

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Δολοφονήθηκε 56χρονος άνδρας - Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, αναμένονται διώξεις

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,7 εκατ. ευρώ

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Γενετική ομοιομορφία των ύστερων Νεάντερταλ ίσως οδήγησε στην εξαφάνισή τους - Τι αποκαλύπτει μελέτη Ελληνίδας ερευνήτριας

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Καρέ καρέ οι IDF σκοτώνουν με drone μαχητές της Χεζμπολάχ

21:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Συγκρούστηκε με περιπολικό

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κάποιος μετονόμασε τον Λευκό Οίκο σε... «Epstein Island» στο Google Maps

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατσαφάδος: Επιταχύνονται οι αποκαταστάσεις, σχέδιο για τον Έβρο

21:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δείπνο με παίκτες της Ίντερ έφερε μπελάδες για τον Λοκατέλι

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ συναντήθηκε ο Αμερικανός επικεφαλής της CENTCOM

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής - «Βοήθεια, με κλέβουν»

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τη νέα ΚΕ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Διπλωματική προσπάθεια μέσω Πακιστάν για αποκλιμάκωση – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν με 11 τραυματίες στο Ισραήλ

20:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Καιρίδης: «Εκφυλιστικό φαινόμενο της δημοκρατίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Δολοφονήθηκε 56χρονος άνδρας - Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, αναμένονται διώξεις

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας έβαψε τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του - «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!»

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – Καλλιάνος: Πρωταπριλιά η πιο επιβαρυμένη ημέρα – Οι «κόκκινες» περιοχές

18:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι - Αν πήγαιναν 5 λεπτά αργότερα δεν θα είχε συμβεί»

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που μαχαίρωσαν τον 16χρονο - Οι στιγμές μετά το αιματηρό επεισόδιο

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Διπλωματική προσπάθεια μέσω Πακιστάν για αποκλιμάκωση – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν με 11 τραυματίες στο Ισραήλ

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Καρέ καρέ οι IDF σκοτώνουν με drone μαχητές της Χεζμπολάχ

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός οικονομολόγος προειδοποιεί: Έρχεται ενεργειακή κρίση στα τέλη Απριλίου στην Ευρώπη και ελλείψεις στα καύσιμα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής - «Βοήθεια, με κλέβουν»

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,7 εκατ. ευρώ

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τα... γυρίζει ο Νετανιάχου για τον Πανάγιο Τάφο και τον Λατίνο: «Δεν είχαμε κακή πρόθεση» λέει για την απαγόρευση πρόσβασης

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρομερός 14χρονος βρήκε λύση για την ξηρασία: Δημιούργησε σύστημα που ποτίζει δέντρα… από τον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ