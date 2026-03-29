Θλίψη στην Πάτρα: «Υπέρλαμπρο μου άστρο, καλό σου ταξίδι» - «Έσβησε» η Μαριάννα Μολφέτα

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Πάτρα από την είδηση θανάτου της 42χρονης Μαριάννας Μολφέτα που έδινε άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η Μαριάννα Μολφέτα ήταν αδελφή του πρώην αρχηγού του Απόλλωνα και νυν άσου του Εθνικού Λιβαδειάς, Γιάννη Μολφέτα, ανηψιά του αειμνήστου Ανδρέα Μολφέτα και εξαδέλφη του βετεράνου άσου του Απόλλωνα, Γιάννη Μολφέτα. Ήταν παντρεμένη με τον κομμωτή Ανδρέα Ταξιάρχη.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα, στις 4 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

Συγκλονιστική ήταν η ανάρτηση του αδερφού της, Γιάννης Μολφέτα στα social media: «Αγάπη μου όμορφη, ήσουν πάντα εκεί για μένα και για όλους. Η καλοσύνη σου και η αγάπη σου θα μείνουν για πάντα κοντά μας. Θέλω να γράψω τόσα πολλά, αλλά τα λόγια είναι λίγα μπροστά σε αυτό που ήσουν. Καλό ταξίδι ομορφιά μου! Η Αγία Τριάδα να αναπαύσει την ψυχή σου».

Την 42χρονη Μαριάννα αποχαιρέτισε στα social media και ο σύζυγός της Ανδρέας Ταξιάρχης με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Κορίτσι μου όμορφο…..υπέρλαμπρο μου άστρο καλό σου ταξίδι ….πηγαίνεις στο φως εκεί που ανήκες δίπλα στον Θεό… πάντα ήσουν τόσο λαμπρή κ υπέροχη που ακτινοβολούσες τους πάντες! Όλοι μαγεύονταν απ’ το πνεύμα σου το μπρίο σου την γοητεία σου…όλοι σε λάτρευαν φίλοι γνωστοί οι πάντες!!!! Είμαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που έλαβα την αγάπη σου κ την στήριξη σου τόσα χρόνια….. κ αν θες, έλαμψα κ γω λίγο δίπλα σου!!! Καλο σου ταξίδι Ψυχουλακι μου!!!!».

