Eurojackpot 26/6/6: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 789 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (26/6), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 89.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι αριθμοί που κερδίζουν 89 εκατ. ευρώ είναι: και οι αριθμοί: 17, 25, 35, 39, 41 και αριθμοί eurojackpot οι 5 και 9.

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Στην Ελλάδα η κατάθεση των δελτίων στα καταστήματα Allwyn ολοκληρώνεται στις 19:00, τις ημέρες των κληρώσεων, δηλαδή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.