Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ
Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (30/6), η κλήρωση του Eurojackpot με 10.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 12, 19, 34, 44, 50 και αριθμοί Eurojackpot 3 και 8.
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.
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