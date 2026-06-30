Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (30/6), η κλήρωση του Eurojackpot με 10.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 12, 19, 34, 44, 50 και αριθμοί Eurojackpot 3 και 8.

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.