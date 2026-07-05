Κλήρωση Τζόκερ 5/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 16, 18, 21, 32, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 20.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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