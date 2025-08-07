ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Με Κένι ο «δικέφαλος», οι επιλογές Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο επίσημο ματς του «δικέφαλου» για το 2025-26. Οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν τη νίκη που θα τους δώσει προβάδισμα πρόκρισης.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν έκρυψε εκπλήξεις αναφορικά με την ενδεκάδα, δίνοντας φανέλα βασικού στον Κένι που θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Παβλένκα. Κένι, Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, Μιχαηλίδης και Κεντζιόρα οι δύο στόπερ. Στον άξονα των χαφ, Μεϊτέ και Καμαρά θα είναι το δίδυμο.

Σε δημιουργικό ρόλο ο Κωνσταντέλιας, με τους Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κορυφή στην επίθεση ο Τσάλοβ.