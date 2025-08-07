ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Με Κένι ο «δικέφαλος», οι επιλογές Λουτσέσκου

Η πρώτη ενδεκάδα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη σεζόν 2025-26 σε επίσημο ματς.

Newsbomb

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Με Κένι ο «δικέφαλος», οι επιλογές Λουτσέσκου
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο επίσημο ματς του «δικέφαλου» για το 2025-26. Οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν τη νίκη που θα τους δώσει προβάδισμα πρόκρισης.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν έκρυψε εκπλήξεις αναφορικά με την ενδεκάδα, δίνοντας φανέλα βασικού στον Κένι που θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Παβλένκα. Κένι, Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, Μιχαηλίδης και Κεντζιόρα οι δύο στόπερ. Στον άξονα των χαφ, Μεϊτέ και Καμαρά θα είναι το δίδυμο.

Σε δημιουργικό ρόλο ο Κωνσταντέλιας, με τους Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κορυφή στην επίθεση ο Τσάλοβ.

gxwwlegwoamvm4c.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2 (τελικό): Η πρόκριση θα κριθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια - Δείτε τα γκολ

20:54LIFESTYLE

Τανιμανίδης - Μπόμπα: «Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρονών και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό» - Η ανάρτηση από το ταξίδι τους στις χώρες της Βαλτικής

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Η OpenAI αποκαλύπτει το GPT-5: «Η ταχύτερη και πιο ανθρώπινη τεχνητή νοημοσύνη»

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ: Η «μάχη» του ΟΑΚΑ για τον 3ο προκριματικό του Europa League

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Στο χείλος της κατάρρευσης το φράγμα Αποσελέμη - Αντλούν λάσπη αντί για νερό

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κλειστό την Παρασκευή το Φαράγγι της Σαμαριάς

20:23WHAT THE FACT

Η ελληνική συνταγή για κοτόπουλο που έγινε viral στους New York Times

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Η εντυπωσιακή υπεύθυνη γραφείου Τύπου των Ουκρανών

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming ΠΑΟΚ - Βολφσμπέργκερ: Η αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό του Europa League

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Αδυναμία απόπλου για το SuperJet από Πάρο για Μύκονο εξαιτίας κακοκαιρίας

20:09LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μένουν μόνες τους μετά τις αποκαλύψεις – Δημόσια κατακραυγή στη Μάνη

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Provence: «Είπε όχι η Μαρσέιγ στη νέα πρόταση του Παναθηναϊκού για Ουναΐ»

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Καβάλα - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καραμπόλα τριών οχημάτων με δύο τραυματίες στον ΒΟΑΚ

19:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Χάρτης των δασμών Τραμπ - Οι επιπτώσεις σε κάθε χώρα και στα προϊόντα

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Με Τετέ η ενδεκάδα του Ρουί Βιτόρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία -«Κατάρρευση» τουρισμού: Άδεια τα μισά ξενοδοχεία και Airbnb - «Μαύρος» μήνας ο Αύγουστος

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ: Η «μάχη» του ΟΑΚΑ για τον 3ο προκριματικό του Europa League

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Καβάλα - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

19:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Αυτούς τους κινδύνους φέρνουν τα μελτέμια -Άνεμοι 100 km/h φέρνουν θύελλες»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

«Έχουν δυσκολέψει τα πανηγύρια»: Από μηχανής... κλαρίνα σε πανηγύρι στην Άρδασσα - Έφτασαν με γερανό οι κλαρινοπαίχτες!

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Αδυναμία απόπλου για το SuperJet από Πάρο για Μύκονο εξαιτίας κακοκαιρίας

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ Μέδουσες: «Κόκκινος» συναγερμός για την μετακίνησή τους - Επεκτείνονται σε Κυκλάδες και Κορινθιακό

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου λέει ότι θέλει τον στρατιωτικό έλεγχο όλη της Γάζας και όχι να την προσαρτήσει

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ