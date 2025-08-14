ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Για πρώτη φορά βασικός ο Πενράις | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς στο Conference League

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα του αγώνα ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Τζέιμς Πένραϊς ΑΕΚ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ «κλώτσησε» μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ματς να «αγκαλιάσει» την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Στη ρεβάνς, οι «κιτρινόμαυροι» θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική που τους δίνει η «OPAP Arena» και να πάρουν τη νίκη που χρειάζονται για να περάσουν.

Όσον αφορά στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ο Τζέιμς Πενράις θα αγωνιστεί για πρώτη φορά βασικός, ενώ ο Ραζβάν Μαρίν θα παίξει στην κορυφή του ρόμβου.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βίντα, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Κολιμάτσης.

H ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού: Βάνα, Γκόλντσον, Κορέια, Μάρχιεφ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Γιάγκο, Μπαλογκούν, ΜακΚάσλαντ, Χαραλάμπους, Κακουλλή, ενώ στον πάγκο είναι οι: Πίσχιας, Σοφρονίου, Κατζού, Κοκόριν, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μπουρχάν, Γκοστάντ, Μοντνόρ, Εφαγκέ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:27ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στην Κρήτη: Οδηγός παρέσυρε σκύλο, έλεγξε το αυτοκίνητό της, και τον άφησε να πεθάνει

21:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ μίας «σταθερής Δυτικής Όχθης» το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την ανακοίνωση Σμότριτς για νέους οικισμούς

21:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Τα… έσπασε από την περιφέρεια, νίκησε με άμυνα και κορυφαίο τον Μήτογλου

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Οι πρωταθλητές Ιταλίας του εμφάνισαν τις αδυναμίες του

20:57LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

20:57ΥΓΕΙΑ

Σημαντική ανακάλυψη: Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε αντιβιοτικά για υπερανθεκτικά βακτήρια

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

20:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Ο αγώνας ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό του Conference League

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός: Ο σπουδαίος αγώνας για την πρόκριση στα play offs του Europa

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Εθνική ξεκίνησε με 0/16 τρίποντα στο φιλικό με το Μαυροβούνιο: Δείτε το πρώτο εύστοχο του Σαμοντούροφ

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τους τελευταίους βομβαρδισμούς του Ισραήλ - Έξι εκ των θυμάτων περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του - Από μάνατζερ σε... αντίδικός του

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δυο περιοχών

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: Προσπάθεια οικειοποίησης του έργου της Βασ. Όλγας από τον δήμαρχο - Θέμα χρόνου να μάθουμε ότι έφτιαξε και το... Μετρό

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Τετέ και Τσέριν στο βασικό σχήμα, διατηρείται ο Σφιντέρσκι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα αντιδράσεων στη Μέση Ανατολή μετά την αναφορά Νετανιάχου στο «Μεγάλο Ισραήλ»

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Για πρώτη φορά βασικός ο Πενράις | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτική Προστασία: Πάνω από 150 φωτιές εντός 48 ωρών - Αναλυτικά τα στοιχεία των πυρκαγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του - Από μάνατζερ σε... αντίδικός του

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δυο περιοχών

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική πρόβλεψη σεισμολόγων: Έρχεται ο «μεγάλος σεισμός» - Πού θα χτυπήσουν 8 Ρίχτερ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

18:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS.... τα καίει όλα ξανά - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» 40άρια για 48 ώρες παντού!

20:57LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινα τρεις και κοιμόμουν μετά από 3 μέρες»: Τι λέει ο TikToker-αστυνομικός που βρέθηκε με 153 γραμμάρια κοκαΐνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ