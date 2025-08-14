ΑΕΚ: Στη Λέγκια ο Σιμάνσκι – «Κατάθεση ψυχής που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει»

Μετά από 5,5 χρόνια ο Νταμιάν Σιμάνσκι αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λέγκια Βαρσοβίας – Το όμορφο μήνυμα των «κιτρινόμαυρων» για τον Πολωνό.

Βαγγέλης Πάτας

Ντάμιαν Σιμάνσκι ΑΕΚ
Legia Warszawa
Ο Σιμάνσκι ήταν εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς και ήταν σε αναζήτηση ομάδας.

Από την πρώτη στιγμή η Λέγκια έδειξε ενδιαφέρον για την απόκτηση του και τελικά κατάφερε να τον αποκτήσει. Ο διεθνής Πολωνός ταξίδεψε στη Βαρσοβία κι αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ αποχαιρέτησε με ένα πολύ όμορφο μήνυμα τον Σιμάνσκι, υπογραμμίζοντας ότι «ο Ντάμιαν θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ».

Το μήνυμα των «κιτρινόμαυρων» για τον 30χρονο μέσο:

«Μετά από 190 επίσημες συμμετοχές, 11 γκολ και 12 ασίστ και κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει, από σήμερα ο Ντάμιαν Σιμάνσκι δεν θα φοράει πλέον την φανέλα της ΑΕΚ.
Από τον Ιανουάριο του 2020 πρωταγωνίστησε σε πολύ έντονες στιγμές με την ομάδα μας, φόρεσε το περιβραχιόνιο της, έγινε νταμπλούχος και συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές με την ΑΕΚ. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας.
Τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του. Ο Ντάμιαν θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ!!!».

