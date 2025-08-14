Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Οι ώρες και οι μέρες των αναμετρήσεων για την τελευταία αγωνιστική του Αυγούστου – Σάββατο ο Ολυμπιακός στο Βόλο, Κυριακή στις έδρες τους Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
Η Super League γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σε αυτή απουσιάζουν τα ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στο Βόλο από την τοπική ομάδα στις 30 Αυγούστου.
Μία μέρα μετά, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Λεβαδειακό, η ΑΕΚ τον Asteras Aktor και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
