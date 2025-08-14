ΑΕΚ: Οριστικά τέλος ο Έρικ Λαμέλα από την Ένωση

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό πως ο Έρικ Λαμέλα δεν είναι στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Αργεντινός αναμενόταν να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, κάτι που τελικά έγινε πράξη. Όπως ενημέρωσε η Ένωση, ο ποδοσφαιριστής οριστικοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τους «κιτρινόμαυρους».

Αυτό έγινε πηγαίνοντας στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου και συμφώνησε για την υπογραφή διακοπής συμβολαίου. Υπέγραψε τη συγκεκριμένη συμφωνία και έτσι δεν είναι πλέον παίκτης της Ένωσης.

O Λαμέλα αγωνίστηκε για ένα χρόνο στην ΑΕΚ, μετρώντας 31 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ.