Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και το Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/08).
Σε εξέλιξη βρίσκεται η Α’ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και το απόγευμα της Τρίτης (19/08) η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 17:00 και τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού για τα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης η Πάφος δοκιμάζεται στην Σερβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Σέντρα στις 22:00 και μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/08):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
15:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ
Saudi Super Cup 2025
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Καλαμάτα – ΑΕΛ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
19:00
ΕΡΤ3
IAAF Diamond League
Λωζάνη
21:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό)
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
22:00
Novasports Prime
Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Γουόλσολ – Γκρίμσμπι
Sky Bet EFL League Two 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ρέιντζερς - Κλαμπ Μπριζ
UEFA Champions League 2025-26
23:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό)
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
03:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρασίνγκ Κλουμπ – Πενιαρόλ
Copa Libertadores 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ