Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και το Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/08).

Newsbomb

Καλαμάτα
Κρίσιμη "μάχη" στην Παραλία για το Κύπελλο Ελλάδας
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Α’ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και το απόγευμα της Τρίτης (19/08) η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 17:00 και τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού για τα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης η Πάφος δοκιμάζεται στην Σερβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Σέντρα στις 22:00 και μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/08):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

15:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ

Saudi Super Cup 2025

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

19:00

ΕΡΤ3

IAAF Diamond League

Λωζάνη

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό)

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

22:00

Novasports Prime

Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Γουόλσολ – Γκρίμσμπι

Sky Bet EFL League Two 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρέιντζερς - Κλαμπ Μπριζ

UEFA Champions League 2025-26

23:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό)

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρασίνγκ Κλουμπ – Πενιαρόλ

Copa Libertadores 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η φρίκη των εξαφανισμένων ορφανών - Αποκαλυπτική έρευνα των New York Times

11:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για Ταλίς - Στα 7.000.000 ευρώ το deal

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Naomi Watts: Ξεσπά σε κλάματα γιατί ο γιος της πάει στο κολέγιο

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: 11 «ευχαριστώ» σε πέντε λεπτά - H... ευγνωμοσύνη Ζελένσκι στον Τραμπ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει

11:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και το Champions League

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν 63 καρτοτηλέφωνα

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» - Οι επόμενες κινήσεις του

11:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός στο Μοντερέι

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια προϊόντα θα είναι πιο ακριβά από το φθινόπωρο

10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνδυνος στο κινητό σας: Οι 9 εφαρμογές που... ξαφρίζουν ψηφιακά πορτοφόλια

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: 454.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την αρχή του χρόνου

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος απέστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

10:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Βγήκαν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με 21 μεγάλα έργα και πρωτοβουλίες Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύουν το πολύτιμο πολιτιστικό απόθεμα του Λεκανοπεδίου

10:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σπουδές Φαρμακευτικής: Για τον άνθρωπο και την επιστήμη

10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δίνουν μάχη» Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» - Οι επόμενες κινήσεις του

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας προσπάθησε να στραγγαλίσει την κόρη του - «Πίστευα πως θα πεθάνω», είπε η 18χρονη

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Οι συμφωνίες, οι διαφωνίες και στο βάθος... τριμερής με Πούτιν

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Μέχρι πότε μπορείτε να τον εκδώσετε μόνοι σας - Ποια είναι η διαδικασία

09:20ΠΟΛΤΟΣ

Ο Τραμπ, το κοστούμι του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σωματοφύλακες

20:56ΥΓΕΙΑ

Γιατί νυστάζουμε στον καναπέ και... ξυπνάμε όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι; - Ψυχολόγος εξηγεί

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο του Only Fans - Άγγιξε το στήθος μοντέλου σε δήθεν έλεγχο

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν 63 καρτοτηλέφωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ