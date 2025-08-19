Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και το Champions League

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Α’ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και το απόγευμα της Τρίτης (19/08) η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 17:00 και τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού για τα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης η Πάφος δοκιμάζεται στην Σερβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Σέντρα στις 22:00 και μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/08):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ Saudi Super Cup 2025 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καλαμάτα – ΑΕΛ Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 19:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό) 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή 22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γουόλσολ – Γκρίμσμπι Sky Bet EFL League Two 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ερυθρός Αστέρας – Πάφος UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς - Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League 2025-26 23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Γουίνστον-Σάλεμ (Κυρίως Ταμπλό) 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 03:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρασίνγκ Κλουμπ – Πενιαρόλ Copa Libertadores 2025 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

