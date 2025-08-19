Champions League: Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στη League Phase – Το πρόγραμμα των playoffs

Η βελγική ομάδα, μετά την τρομερή ανατροπή κόντρα στη Σάλτσμπουργκ, θέλει να ξεπεράσει και το τελευταίο εμπόδιο και να βρεθεί στον ενιαίο όμιλο και φέτος.

Η Ρέιντζερς, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια πέρασε τη Βικτόρια Πλζέν, στοχεύει στην πρώτη της παρουσία σε League Phase.

Οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2, σε φιλική αναμέτρηση που είχε γίνει τον περασμένο μήνα στο «Ibrox». Σε επίσημο επίπεδο, οι τελευταίοι μεταξύ τους αγώνες μεταξύ ήταν στη φάση των ομίλων της εναρκτήριας διοργάνωσης του Champions League το 1992/93. Είχαν έρθει ισόπαλες (1-1) στο Βέλγιο, ενώ στη Σκωτία είχε επικρατήσει η Ρέιντζερς με 2-1.

Η Πάφος κυνηγάει το όνειρο!

Η Πάφος αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στα playoffs και στοχεύει στο να γίνει η πρώτη κυπριακή ομάδα που θα παίξει στο League Phase του Champions League. Στη, μόλις, δεύτερη παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση οι Πρωταθλητές Κύπρου θέλουν να γράψουν ιστορία.

Η Πάφος απέκλεισε την Ντιναμό Κιέβου με δύο νίκες και πλέον καλείται να ξεπεράσει το τελευταία εμπόδιο πριν τον ενιαίο όμιλο. Αυτό ακούσει στο όνομα Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος την περασμένη σεζόν έδωσε το «παρών» στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (19/08) περιλαμβάνει και την αναμέτρηση της Φερεντσβάρος με την Καραμπάγκ.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19 Αυγούστου

22:00 Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ (CosmoteSport7HD)

22:00 Ερυθρός Αστέρας - Πάφος (CosmoteSport3HD)

22:00 Ρέιντζερς - Μπριζ (CosmoteSport2HD)

Τετάρτη 20/8

22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς (CosmoteSport8HD)

22:00 Σέλτικ - Καϊράτ Αλμάτι (CosmoteSport3HD)

22:00 Βασιλεία - Κοπεγχάγη (CosmoteSport7HD)

22:00 Φενερμπαχτσέ - Μπενφίκα (CosmoteSport2HD)

