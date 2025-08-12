Champions League: Στα playoffs με δύο νίκες επί της Ντιναμό Κιέβου η Πάφος – Πέρασε με τρομερή ανατροπή η Φενέρμπαχτσε!

Champions League: Στα playoffs με δύο νίκες επί της Ντιναμό Κιέβου η Πάφος – Με ανατροπή η Φενέρ!

Η Πάφος νίκησε (2-0) και στην Κύπρο την Ντιναμό Κιέβου και με συνολικό σκορ 3-0 προκρίθηκε στα playoffs του Champions League.

Newsbomb

Champions League Πάφος Κορέια
EPA/Wojtek Jargilo
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Πρωταθλήτρια Κύπρου είχε πρωταγωνιστή τον Μίσλαβ Όρσιτς, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ κι έδωσε την ασίστ στο δεύτερο.

Η Πάφος, η οποία νίκησε 1-0 στον πρώτο αγώνα, άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Κροάτη επιθετικό να εκμεταλλεύεται την τροφοδότηση του άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Το 2-0 έγινε στο 55ο λεπτό από τον Ζοάο Κοέιρα, ο οποίος μετέτρεψε σε ασίστ την πάσα του Όρσιτς.

Στα playoffs πέρασε κι η Φενέρμπαχτσε, η οποία πέτυχε την ανατροπή κόντρα στη Φέγενορντ. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο είχε ηττηθεί με 2-1 στην Ολλανδία, αλλά επικράτησε με το εμφατικό 5-2 στην έδρα της και πήρε εκείνη το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η Φέγενορντ προηγήθηκε στο 41ο λεπτό με τον Ουατανάμπε, αλλά η Φενέρμπαχτσε «απάντησε» με τέσσερα τέρματα. Δίχτυα βρήκαν κατά σειρά οι Μπράουν (44’), Ντουράν (45+2’), Φρεντ (55’) και Εν Νεσιρί (83’). Ο Ουατανάμπε έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι μειώνοντας στο 89ο λεπτό, αλλά ο Ταλίσκα «σφράγισε» την πρόκριση των γηπεδούχων.

Η Ρέιντζερς ηττήθηκε με 2-1 από την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, αλλά έχοντας νικήσει 3-0 στη Σκωτία προκρίθηκαν με συνολικό σκορ 4-2.

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του τρίτου προκριματικού στο Champions League:

  • Καραμπάγκ – Σκεντίγια 5-1 (1-0)
  • Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0 (0-0)
  • Φενερμπαχτσέ – Φέγενορντ 5-2 (1-2)
  • Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0 (1-0)
  • Βικτόρια Πλζεν – Ρέιντζερς 2-1 (0-3)
  • Κλαμπ Μπριζ – Σάλτσμπουργκ (1-0)
  • Σλόβαν – Καϊράτ Αλμάτι (0-1)
  • Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς (0-0)
  • Ερυθρός Αστέρας – Λεχ Πόζναν (3-1)
  • Μπενφίκα - Νις (2-0)

*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά - Το μέτωπο έφτασε στα Τσουκαλέικα

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης - Νέα εστία στην Κερασούντα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Απόκοσμες εικόνες από την γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Χωρίς νερό έμειναν τρεις δήμοι

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Στη Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον ΠΑΟΚ!

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: Συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί μέσω θαλάσσης - 65 άτομα διασώθηκαν σε Χίο και Αχαΐα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Θεσσαλονίκη: Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στη Βόλβη

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στα playoffs με δύο νίκες επί της Ντιναμό Κιέβου η Πάφος – Πέρασε με τρομερή ανατροπή η Φενέρμπαχτσε!

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκκενώνεται και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Προσωρινές δομές για τη διαμονή εκτοπισμένων άνοιξε ο Δήμος

22:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ανακοίνωσε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: «Τρομακτική προμηνύεται η αποψινή νύχτα», λέει ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Φάνης Αδαμόπουλος στο Newsbomb

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή εκτοπισμένων - Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Απόκοσμες εικόνες από την γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη

21:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Κόλαση φωτιάς σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, 7.500 χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά - Το μέτωπο έφτασε στα Τσουκαλέικα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης - Νέα εστία στην Κερασούντα

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Εκκενώνονται τα Κέντρα Υγείας Αχαΐας και Θεσπρωτικού – «Το ΕΣΥ δίνει μάχη», λέει ο Άδωνις

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: «Τρομακτική προμηνύεται η αποψινή νύχτα», λέει ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Φάνης Αδαμόπουλος στο Newsbomb

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από παραλίες - Δείτε live την πυρκαγιά

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ