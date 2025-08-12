Champions League: Στα playoffs με δύο νίκες επί της Ντιναμό Κιέβου η Πάφος – Πέρασε με τρομερή ανατροπή η Φενέρμπαχτσε!

Η Πρωταθλήτρια Κύπρου είχε πρωταγωνιστή τον Μίσλαβ Όρσιτς, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ κι έδωσε την ασίστ στο δεύτερο.

Η Πάφος, η οποία νίκησε 1-0 στον πρώτο αγώνα, άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Κροάτη επιθετικό να εκμεταλλεύεται την τροφοδότηση του άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Το 2-0 έγινε στο 55ο λεπτό από τον Ζοάο Κοέιρα, ο οποίος μετέτρεψε σε ασίστ την πάσα του Όρσιτς.

Στα playoffs πέρασε κι η Φενέρμπαχτσε, η οποία πέτυχε την ανατροπή κόντρα στη Φέγενορντ. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο είχε ηττηθεί με 2-1 στην Ολλανδία, αλλά επικράτησε με το εμφατικό 5-2 στην έδρα της και πήρε εκείνη το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η Φέγενορντ προηγήθηκε στο 41ο λεπτό με τον Ουατανάμπε, αλλά η Φενέρμπαχτσε «απάντησε» με τέσσερα τέρματα. Δίχτυα βρήκαν κατά σειρά οι Μπράουν (44’), Ντουράν (45+2’), Φρεντ (55’) και Εν Νεσιρί (83’). Ο Ουατανάμπε έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι μειώνοντας στο 89ο λεπτό, αλλά ο Ταλίσκα «σφράγισε» την πρόκριση των γηπεδούχων.

Η Ρέιντζερς ηττήθηκε με 2-1 από την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, αλλά έχοντας νικήσει 3-0 στη Σκωτία προκρίθηκαν με συνολικό σκορ 4-2.

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του τρίτου προκριματικού στο Champions League:

Καραμπάγκ – Σκεντίγια 5-1 (1-0)

Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0 (0-0)

Φενερμπαχτσέ – Φέγενορντ 5-2 (1-2)

Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0 (1-0)

Βικτόρια Πλζεν – Ρέιντζερς 2-1 (0-3)

Κλαμπ Μπριζ – Σάλτσμπουργκ (1-0)

Σλόβαν – Καϊράτ Αλμάτι (0-1)

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς (0-0)

Ερυθρός Αστέρας – Λεχ Πόζναν (3-1)

Μπενφίκα - Νις (2-0)

*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα

